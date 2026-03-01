Cihat Yaycı ABD-İran savaşının asıl sebebini açıkladı, dolar detayını verdi: Nükleer ve rejim değişikliği bahane

Kategoriler
ABD ile İsrail'in saldırılarına İran'dan sert cevap veriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran’a yönelik son askeri saldırıyı "Çok iyi gidiyor" sözüyle değerlendirdi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülüp öldürülmediği sorulduğunda Trump, "Çoğu öldü, evet. Ama hepsini bilmiyoruz'' dedi. İran ise iddiaları yalanladı.
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını hukuki, siyasi ve jeostratejik boyutlarıyla değerlendirdi.
Yaycı, saldırıların uluslararası hukuk açısından meşruiyet taşımadığını savunarak Birleşmiş Milletler Şartı’nın güç kullanımını yasaklayan hükümlerine dikkat çekti. “Önleyici vuruş” söyleminin hukuki bir dayanağı olmadığını belirten Yaycı, ABD’nin İran’a yönelik baskısının yalnızca nükleer programla sınırlı olmadığını ifade etti.
Ayrıca Cihat Yaycı ABD’nin asıl isteğini anlattı, dolar detayını verdi. İşte Cihat Yaycı’dan savaşa dair çarpıcı açıklamalar:
Uluslararası hukuku tamamen yok etmiştir. İran’ın içerisinde İsrail ajanları cirit atıyor. İran Devrim Muhafızları komutanları ve yeni general yatak odasında öldürüldü. Burada asıl ABD’nin meselesi şu; ABD Venezuela’da da aynısını yaptı, İran’da da yapıyor çünkü dolar dışında ticaret yapılmasını istemiyorlar.
ABD İmparatorluğunun devamı doların küresel değişim aracı olarak kullanılmasına bağlıdır. İran ruble veya altın gibi ödemelerle takaslarla alışverişi Rusya ve Çin ile yapıyordu. Aynı şekilde Venezuela öyleydi. ABD para birimi dışında ticaret yapılırsa bu ABD’nin yıkımı demektir.