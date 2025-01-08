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Çin 2 gündür depremlerle sarsılıyor: Madoi de şiddetli sallandı! 500'den fazla artçı meydana geldi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:51

Çin'in Tibet Özerk Bölgesinde dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çinghay eyaletine bağlı Golog ilinin Madoi ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Çin 2 gündür peş peşe depremlerle sarsılıyor. Dün Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Çinghay eyaletine bağlı Golog ilinin Madoi ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün depremin yaşandığı bölgeye 1000 kilometre uzaklıkta yer alan Madoi'de, can veya mal kaybı bildirilmedi.

DÜNDEN BERİ 500'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI​ YAŞANDI

Tibet Özerk Bölgesi'ndeki şiddetli depremin ise yankıları sürüyor. Dünden bu yana büyüklüğü 4,4'e varan 500'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. 

Çin 2 gündür depremlerle sarsılıyor: Madoi de şiddetli sallandı! 500'den fazla artçı meydana geldi - 1. Resim

Yetkililer, 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 188 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 14 binden fazla personel arama kurtarma çalışmaları yürütüyor, 407 kişinin enkaz altından kurtarıldığı belirtildi. Kayıp kişi sayısına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Çin 2 gündür depremlerle sarsılıyor: Madoi de şiddetli sallandı! 500'den fazla artçı meydana geldi - 2. Resim

Sıcaklığın gece sıfırın altına düştüğü bölgelerde evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara çadır, yorgan, katlanır yatak ve çeşitli yardım malzemeleri gönderildi. Depremden etkilenenler için 187 noktada 3 bin 705 çadırla yardım alanları kurulurken 46 bin 525 kişiye barınma imkanı sağlandı.

Çin 2 gündür depremlerle sarsılıyor: Madoi de şiddetli sallandı! 500'den fazla artçı meydana geldi - 3. Resim

Yerel yönetim yetkilileri, en az 3 bin 609 evin yıkıldığını kaydetti.

Çin 2 gündür depremlerle sarsılıyor: Madoi de şiddetli sallandı! 500'den fazla artçı meydana geldi - 4. Resim

ABD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 7,1 OLARAK DUYURMUŞTU

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tingri ilçesindeki depremden zarar gören tüm yollar temizlendi ve Tingri ilçesi ile birkaç ilçeye elektrik yeniden sağlandı." dedi.

Çin 2 gündür depremlerle sarsılıyor: Madoi de şiddetli sallandı! 500'den fazla artçı meydana geldi - 5. Resim

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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