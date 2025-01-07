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Çin’de 7.1 büyüklüğünde deprem! Korkunç anlar kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ocak 2025 08:19 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 08:53

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hindistan'dan da hissedilen yıkıcı depremde 53 ölü, 62 yaralı olduğu açıklandı.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ÇinDeprem​ Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi. Çin’de 7.1 büyüklüğünde deprem! Korkunç anlar kamerada - 1. Resim

BİNALAR YIKILDI, ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

 Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sarsıntının Nepal ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.Çin’de 7.1 büyüklüğünde deprem! Korkunç anlar kamerada - 2. Resim

3 KASABADA YIKIM BÜYÜK

Xinhua haber ajansı, “Bir muhabir Tibet Özerk Bölgesi deprem bürosundan, Dingri İlçesindeki Changsuo kasabası, Quluo kasabası ve Cuoguo kasabası dahil olmak üzere üç kasabada insanların öldüğünü öğrendi” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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