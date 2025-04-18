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 | Berrak Arican

Çin, ABD'den gaz alımını durdurdu, artan vergiler rotayı değiştirdi! Bir ülke karardan karlı çıktı

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı enerjiyi de vurdu. Çin, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz alımını (LNG) durdurdu. Bu hamleyle milyarlarca dolarlık LNG projeleri belirsizliğe sürüklendi. Çin'in, ABD gazını kesmesi ise Rusya'nın işine yaradı.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 13:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı Avrupa ülkeleri ile askıya alınsa da Çin ile sert misillemelerle devam ediyor. Son olarak ABD'nin Çin'e karşı gümrük vergi tarifelerini yüzde 245'e çıkarma tehdidine karşılık Çin, ABD'de sıvılaştırılmış gaz (LNG) alımını durdurdu.

Çin, ABD'den gaz alımını durdurdu, artan vergiler rotayı değiştirdi! Bir ülke karardan karlı çıktı

ARTAN VERGİLER ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Financial Times'ın incelediği nakliye verilerine göre, ithalat 10 haftadan uzun bir süredir gerçekleşmiyor. Çin'e yapılan son teslimat, Teksas’taki Corpus Christi limanından hareket eden 69 bin tonluk bir tankerin 6 Şubat’ta Fujian eyaletine ulaşmasıydı. İkinci tanker ise Çin’in 10 Şubat’ta ABD gazına yüzde 15 gümrük vergisi getirmesinin ardından rotasını Bangladeş’e çevirdi.

Çin, ABD'den gaz alımını durdurdu, artan vergiler rotayı değiştirdi! Bir ülke karardan karlı çıktı

''UZUN VADEDE CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR''

Çinli ithalatçılar, ABD gazını satın alınabilir olmaktan çıkardı. Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi’nden gaz uzmanı Anne-Sophie Corbeau, “Uzun vadede ciddi sonuçları olacak. Çinli LNG ithalatçılarının bir daha ABD gazı için yeni sözleşme yapacağını düşünmüyorum.” dedi.

ABD-ÇİN MİSİLLEMELERİ RUSYA'YA YARADI

Çin zaten son iki yılda ABD gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla yönünü Rusya'ya çevirdi. 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı tam kapsamlı işgalinden bu yana Çin, ABD’den aldığı LNG’yi doğrudan kullanmak yerine Avrupa’ya satarak kar etmeyi tercih etti.

Çin, ABD'den gaz alımını durdurdu, artan vergiler rotayı değiştirdi! Bir ülke karardan karlı çıktı

Çin’in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui ise bu hafta başında yaptığı açıklamada, Çin’in Rus LNG’si ithalatını artırmasının muhtemel olduğunu söyledi. Zhang, “Rusya'dan gaz ithal etmek isteyen birçok Çinli iş insanı olduğunu kesin olarak biliyorum. Rus tedarikçilerle bağlantı kurmak için elçilikten yardım isteyen çok sayıda talep var. İthalatın artacağına inanıyorum” dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki vergi süreci nasıl ilerledi?
Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı. Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Pekin yönetimi 11 Nisan'da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125'e çıkarmış, Trump da Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini yüzde 145'e yükseltmişti. ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kabul edilen Çin'e daha fazla gümrük vergisi getirmesinin, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşını kızıştıracağı kaydediliyor.
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