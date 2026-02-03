Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Çin bunu da yaptı! Kargolarda İHA dönemi başlıyor

Çin, hibrit özelliklere sahip ilk kargo taşıyıcı insansız hava aracı YH-1000S'i test etti. Uçak yakıtı ile elektrik enerjisi kullanarak daha uzun mesafelerde daha fazla yük taşıyabilen İHA, lojistik, nakliyat, afet kurtarma ve deniz alanlarında kullanılacak.

AA
AA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 14:42
|
03.02.2026
03.02.2026
saat ikonu 14:42

'de hibrid özelliklere sahip "YH-1000S" adı verilen bir () modelinin deneme uçuşu, ülkenin güneybatısında yer alan Çongçing şehrinde gerçekleştirildi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketine (CASC) bağlı Çin Havacılık Uzay Aerodinamiği Akademisi tarafından geliştirilen model, dünyanın ilk hibrit özellikli taşıyıcı insansız hava aracı olma niteliğini taşıyor.

HEM YAKIT HEM ELEKTRİK KULLANIYOR

Uçak yakıtı ile elektrik enerjisinin birlikte kullanıldığı yüksek performanslı bir hibrid güç sistemine sahip İHA, hibrid özellikli olmayan öncüsü "YH-1000"e kıyasla daha kısa mesafelerde kalkış yapabiliyor ve daha fazla yükü daha uzun mesafelerde taşıyabiliyor.

Küresel pazar için üretilen İHA'nın uluslararası , nakliyat, afet kurtarma ile deniz alanlarını izleme ve denetleme görevlerinde kullanılması amaçlanıyor.

