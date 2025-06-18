Çin İran'a gizemli kargo uçakları gönderdi! Her seferinde aynı taktik

İsrail'in İran'a saldırısının ardından Çin'den havalanan kargo uçakları, belli bir rotanın ardından İran'a yaklaşırken radardan kayboldu. Varış noktasının Lüksemburg olmasına rağmen Avrupa semalarında bu uçaklar gözükmedi.

İsrail'in İran'a saldırmaya başlamasından bir gün sonra Çin'den bir kargo uçağı havalandı. Ertesi gün ikinci bir uçak kıyı şehrinden kalktı. Sonraki gün ise Şanghay'dan bir uçak daha havalandı. Uçuş planları nihai varış noktasının Lüksemburg olduğunu gösteriyordu ancak uçaklar Avrupa semalarına yakın bir yere hiç uçmadı.

UÇAKLAR İRAN'A YAKLAŞTI, RADARDAN KAYBOLDU

Veriler, uçağın her uçuşta Çin'in kuzeyi boyunca batıya doğru uçtuğunu, Kazakistan'a geçtiğini, ardından güneye doğru Özbekistan ve Türkmenistan'a geçtiğini ve İran'a yaklaşırken radardan kaybolduğunu gösterdi.

Havacılık uzmanları, kullanılan uçak tipinin Boeing 747 kargo uçakları olduğunu, bunların genellikle askeri teçhizat ve silah taşımak için kullanıldığını ve hükümet sözleşmeli uçuş siparişlerinin uçurulması için kiralandığını belirtti.

İRAN'DA REJİMİN ÇÖKMESİ ÇİN'İ ZORA SOKAR

Exeter Üniversitesi'nde Çin'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ilişkileri konusunda uzmanlaşmış öğretim görevlisi Andrea Ghiselli, "Çin'in İran'a yardım etmek için bir şeyler yapabileceği beklentisi nedeniyle bu kargoların çok fazla ilgi çekmesi kaçınılmaz" dedi.

Ghiselli, "Mevcut rejimin çökmesi önemli bir darbe olacak ve Orta Doğu'da çok fazla istikrarsızlık yaratacak, eninde sonunda Çin'in ekonomik ve enerji çıkarlarını baltalayacaktır" dedi.

İRAN-İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.