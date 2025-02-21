Çin Seddi'nin kökeni yeniden yazılıyor: En eski bölümü ortaya çıkarıldı

Arkeologlar, Çin Seddi'nin en eski bölümü olduğuna inanılan kalıntıları ortaya çıkardı. Çin'in Shandong eyaletinde yapılan kazılar, duvarın kökenini tahmin edilenden 300 yıl daha geriye götürüyor.

Arkeologlar, Çin Seddi'nin en eski bölümü olduğuna inanılan kısmı ortaya çıkardı. Bu keşif, dünyanın en büyük insan yapımı yapılarından biri olan duvarın tahmini kökenini 300 yıl geriye götürüyor.

Çin'in Shandong eyaletinin başkenti Changqing Bölgesi'nde bulunan yapı, Çin'in erken İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olan M.Ö. 770 ile M.Ö. 476 yılları arasına, yani filozof Konfüçyüs'ün yaşadığı zamana ait duvarları içeriyor. Hatta daha da eskiye, M.Ö. 1046 ile 771 yılları arasındaki Batı Zhou Hanedanlığı dönemine kadar uzanabileceği düşünülüyor.

ÇİN SEDDİ NEDİR?

Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın en uzun savunma duvarı olarak biliniyor. Çin krallıkları tarafından istilacılardan korunmak amacıyla yaklaşık iki bin yıl boyunca inşa edilen çok sayıda duvardan oluşuyor.

Yeni keşif, en eski ve en uzun antik Çin duvarlarından biri olduğu ve ülkenin en güçlü devletlerinden biri olan küçük Qi devletinin askeri stratejisinde önemli bir rol oynadığı iddia edilen Qi Duvarı'nda yapılan bir kazıdan geliyor.

Archaeology News dergisinin haberine göre, Shandong Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü geçen yıl mayıs ve aralık ayları arasında Guangli Köyü'nün kuzey kesiminde yaklaşık 1.100 metrekarelik bir alanda kazı çalışması yürüttü. Proje lideri Zhang Su'ya göre, duvar inşaatının birkaç farklı aşaması ortaya çıkarıldı.

Bunlar hem M.Ö. 771'den önceki Batı Zhou hanedanlığı dönemini hem de Zhou krallarının feodal sisteminin çökmeye başladığı ve göçebe istilasından kaçmak zorunda kalarak batı Çin'deki başkentlerini doğuda yeni bir başkent için terk ettikleri daha sonraki Doğu Zhou hanedanlığı dönemini kapsıyor olabilir.

Çin'deki birçok küçük devletin üstünlük için savaştığı ve rekabet ettiği Doğu Zhou Hanedanlığı'nın İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nden kalma en eski duvarlar yaklaşık 10 metre kalınlığındaydı.

Daha sonraki surlar, toprak ve siyasi kontrol için güç mücadelesine giren Zhou hanedanlığı altındaki küçük devletlerin yedi güçlü krallık halinde birleştiği M.Ö. 475 ile M.Ö. 221 yılları arasındaki Savaşan Devletler Dönemi'ne aittir.

Daha sonra inşa edilen bu duvarlar çok daha gelişmiş inşaat teknikleri sergiliyor ve en sağlam olanının genişliği 30 metreden fazla. Yaklaşık M.Ö. 350 ila 301 yılları arasında yaşamış olan Qi Kralı Xuan döneminde inşa edilen son aşama iyi korunmuş ve metal tokmaklarla sıkıştırılmış ince, sarı toprak kullanılarak yapılmış.