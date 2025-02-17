Çin, Tayvan Adası'nı ablukaya aldı! Kanada savaş gemisi gerilimi artırdı

Çin ve Tayvan arasındaki ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürerken bir kez daha bölgede gerilim arttı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in sınırları ihlal ettiğini, 41 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan 28'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, orta ve güneybatı bölümlerinde uçtuğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çin donanmasına ait 9 savaş gemisinin de Ada çevresinde bulunduğunu, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken cevabı verdiği kaydedildi.

KANADA'YA AİT SAVAŞ GEMİSİ GERGİNLİĞİ ARTIRDI

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Kanada donanmasına ait bir savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kanada donanmasına ait "Halifax" sınıfı Ottowa fırkateyni, dün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Geçiş, Kanada savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan bu yılki ilk, 2022'den bu yana 6'ncı geçişi olmuştu.

Pekin yönetimi geçişe tepki göstererek, "Tayvan Boğazı'nda bilerek sorun oluşturmaya, barışın ve istikrarın altını oymaya yönelik bir eylem" olarak nitelemişti.