Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Çin, Tayvan Adası'nı ablukaya aldı! Kanada savaş gemisi gerilimi artırdı

Çin, Tayvan Adası'nı ablukaya aldı. Adanın çevresinde Çin'e ait 41 askeri hava aracı ve 9 gemi tespit edildi. Hava araçlarının 28'inin ''orta çizgi"nin ötesine geçtiği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin, Tayvan Adası'nı ablukaya aldı! Kanada savaş gemisi gerilimi artırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 10:03

Çin ve Tayvan arasındaki ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürerken bir kez daha bölgede gerilim arttı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in sınırları ihlal ettiğini, 41 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan 28'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, orta ve güneybatı bölümlerinde uçtuğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çin donanmasına ait 9 savaş gemisinin de Ada çevresinde bulunduğunu, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken cevabı verdiği kaydedildi.

KANADA'YA AİT SAVAŞ GEMİSİ GERGİNLİĞİ ARTIRDI

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Kanada donanmasına ait bir savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kanada donanmasına ait "Halifax" sınıfı Ottowa fırkateyni, dün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Geçiş, Kanada savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan bu yılki ilk, 2022'den bu yana 6'ncı geçişi olmuştu.

Pekin yönetimi geçişe tepki göstererek, "Tayvan Boğazı'nda bilerek sorun oluşturmaya, barışın ve istikrarın altını oymaya yönelik bir eylem" olarak nitelemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ÇİN VE TAYVAN ARASINDA NELER OLUYOR?
Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor. Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suudi Arabistan kritik görüşmelere sahne olacak: Ukrayna'nın olmadığı masada barış konuşulacak
Rusya'dan ABD lideri Donald Trump'a davet: Tarih verip çağırdılar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.