Suudi Arabistan kritik görüşmelere sahne olacak: Ukrayna'nın olmadığı masada barış konuşulacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık 3 yıl geride kalırken bir kez daha barış görüşmeleri için yeşil ışıklar yakıldı. ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan 'barış gündemi' Suudi Arabistan'da şekillenecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, barış görüşmelerini başlatmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Burada ABD lideri Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin de ilk kez bir araya gelebilir.

SUUDİ ARABİSTAN'DA UKRAYNA YOK!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Suudi Arabistan'a davet edilmedi. Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek her türlü müzakereye dahil olması gerektiğini, ''Ukrayna bizim arkamızdan yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyecektir'' dedi.

MÜZAKERE EKİBİ KURULDU

Öte yandan görüşmelere hangi Rus yetkililerin katılacağına dair bir detay belirtilmedi. CNN International Kremlin'den üst düzey isimlerin yanı sıra yakın zamanda ABD'nin mahkumları serbest bırakma anlaşmasında perde arkasında önemli rol oynayan Rus yetkili Kirill Dmitriev'in de aralarında bulunduğu üst düzey bir müzakere ekibi kurulduğunu bildirmişti.

ZELENSKİY BAE'DE

Suudi Arabistan için hazırlıklar yapılırken Ukrayna lideri Zelenskiy, eşi Olena Zelenska ile beraber Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. BAE'de resmi temaslarda bulunacağını aktaran Zelenskiy, burada Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası konusunu görüşeceklerini kaydetti.

Zelenskiy, önceliklerinin vatandaşlarının esaretten evlerine dönmek olduğunu belirttiği açıklamasında BAE'deki temasları kapsamında, yatırım ve ekonomik işbirliği ile birlikte insani yardım konularını ele alacaklarını bildirdi.