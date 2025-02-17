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 | Berrak Arican

Suudi Arabistan kritik görüşmelere sahne olacak: Ukrayna'nın olmadığı masada barış konuşulacak

Suudi Arabistan, önümüzdeki günlerde kritik görüşmelere sahne olacak. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk kez bir araya geleceği Suudi Arabistan'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerini başlatmak üzere gidecek. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise davet edilmedi.

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Suudi Arabistan kritik görüşmelere sahne olacak: Ukrayna'nın olmadığı masada barış konuşulacak
KAYNAK:
CNN
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 09:29

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık 3 yıl geride kalırken bir kez daha barış görüşmeleri için yeşil ışıklar yakıldı. ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan 'barış gündemi' Suudi Arabistan'da şekillenecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, barış görüşmelerini başlatmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Burada ABD lideri Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin de ilk kez bir araya gelebilir.

SUUDİ ARABİSTAN'DA UKRAYNA YOK!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Suudi Arabistan'a davet edilmedi. Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek her türlü müzakereye dahil olması gerektiğini, ''Ukrayna bizim arkamızdan yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyecektir'' dedi.

MÜZAKERE EKİBİ KURULDU

Öte yandan görüşmelere hangi Rus yetkililerin katılacağına dair bir detay belirtilmedi. CNN International Kremlin'den üst düzey isimlerin yanı sıra yakın zamanda ABD'nin mahkumları serbest bırakma anlaşmasında perde arkasında önemli rol oynayan Rus yetkili Kirill Dmitriev'in de aralarında bulunduğu üst düzey bir müzakere ekibi kurulduğunu bildirmişti.

ZELENSKİY BAE'DE

Suudi Arabistan için hazırlıklar yapılırken Ukrayna lideri Zelenskiy, eşi Olena Zelenska ile beraber Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. BAE'de resmi temaslarda bulunacağını aktaran Zelenskiy, burada Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası konusunu görüşeceklerini kaydetti.

Zelenskiy, önceliklerinin vatandaşlarının esaretten evlerine dönmek olduğunu belirttiği açıklamasında BAE'deki temasları kapsamında, yatırım ve ekonomik işbirliği ile birlikte insani yardım konularını ele alacaklarını bildirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı
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