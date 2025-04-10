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 | Berrak Arican

Çin ve Ukrayna arasında 'savaş' krizi: Cephede yakalanan Çinlileri, Pekin yönetimi reddetti

Ukrayna'ya karşı savaşanlar arasında Çin vatandaşlarının olduğu bilgisini Pekin reddetti, 'yönetimin haberi yoktu' denildi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna'ya karşı savaşan Çinlilerden haberdar olduğunu belirtti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 09:21

Ukrayna'ya karşı savaşanlar arasında Çinlilerin olduğu ortaya çıktı. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde 3 esirin Çin vatandaşı olduğunu açıkladı. Çin yönetimi ise vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı savaştığını bilmediğini öne sürdü.

Çin ve Ukrayna arasında 'savaş' krizi: Cephede yakalanan Çinlileri, Pekin yönetimi reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çin hükümetinin vatandaşlarına daima silahlı çatışma bölgelerinde uzak durmalarını, silahlı çatışmaya herhangi şekilde dahil olmamaları ve herhangi bir tarafın askeri operasyonuna katılmamaları gerektiğini telkin ettiğini belirtti.

Çin ve Ukrayna arasında 'savaş' krizi: Cephede yakalanan Çinlileri, Pekin yönetimi reddetti

Rus ordusunda Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığı iddialarına değinen Sözcü Lin, esir alınan kişilerle ilgili bilgileri halen Kiev yönetiminden doğrulamaya çalıştıklarını, diğer iddiaların gerçeğe dayanmadığını bildirdi.

Çin ve Ukrayna arasında 'savaş' krizi: Cephede yakalanan Çinlileri, Pekin yönetimi reddetti

''UKRAYNA ÇİN'İN ÇABALARINI GÖRMELİ''

Çin'in Ukrayna sorunun siyasi çözümü için yapıcı rol oynamaya çalıştığına işaret eden Lin, "Çin Ukrayna'da çatışmanın sonlandırılması ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesi çabalarına bağlıdır. Bu uluslararası toplumun da bildiği bir tutumdur. Ukrayna tarafı, Çin'in çabalarını doğru bir açıdan görmelidir." şeklinde konuştu.

Çin ve Ukrayna arasında 'savaş' krizi: Cephede yakalanan Çinlileri, Pekin yönetimi reddetti

''155 ÇİNLİ DAHA VAR''

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donetsk bölgesinde, Rus ordusunda Ukrayna kuvvetlerine karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını bildirmişti.

Ukrayna'da daha fazla Çinlinin savaştığına dair bilgisi bulunduğunu ve Pekin yönetiminin de bundan haberdar olduğunu savunan Zelenskiy, "Çin konusu ciddidir. Ukrayna topraklarında, pasaportları ve soyadları belli olan ve Ukraynalılara karşı savaşan 155 Çin vatandaşı bulunuyor. Pekin, resmi olarak bunu biliyor. Ruslar, Çin'in sosyal medya ağları üzerinden işe alım ilanları dağıtıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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