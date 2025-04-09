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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | ABD'den Çin'e yeni misilleme: Yüzde 125'e yükseltildi!

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranın derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 21:08

Çin hükümeti, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergilerini Perşembe gününden itibaren yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkardı. Bu karar, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini artırması ve ticaret politikaları konusundaki gerginliklerin ardından gelmişti. Son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranın derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Son dakika | ABD'den Çin'e yeni misilleme: Yüzde 125'e yükseltildi!

ABD, yerel saatle 00:00 itibariyle bugün Çin’e gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardı. Çin ise geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi. Trump, "Çin'in dünya pazarlarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal yürürlüğe girmek üzere yüzde 125'e yükseltiyorum. Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme dönemlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır" dedi.

90 GÜN ERTELEDİ

Gümrük vergileri sonrası 75'ten fazla ülkenin ABD ile ticari sorunları çözmek için iletişime geçtiğini belirten Trump, söz konusu ülkeler misilleme yapmadıkları için yeni gümrük vergisi oranlarının belirli bir süre askıya alındığını ifade etti. Trump, "Bu ülkeler, ABD'ye hiçbir şekilde misilleme yapmadığı için, 90 günlük bir duraklama ve bu süre boyunca geçerli olacak yüzde 10'luk karşılıklı gümrük vergisi uygulamasını derhal yürürlüğe girmesine izin verdim" dedi.

Son dakika | ABD'den Çin'e yeni misilleme: Yüzde 125'e yükseltildi!

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ÇİN AMERİKA'YA NE KADAR İHRACAT YAPIYOR?
Çin, ABD'ye 582.756 milyon dolar ihracat yaparken, ortaklarının payı yüzde 16,22'dir. Çin, Hong Kong'a 297.538 milyon ABD doları değerinde ihracat yapıyor ve ortaklık payı yüzde 8,28.
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