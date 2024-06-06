Cinayet anları kamerada: Komşusunu kurşun yağmuruna tuttu

06 Haziran 2024 12:42 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:53

Kosta Rika'da komşu olan iki kadının kavgası eşlerin dahil olmasıyla önce yumruklu kavgaya ardından da cinayete dönüştü. Escazu kentinde evlerinin önünde eşleri kavga ettiği sırada öfkeyle dışarı çıkan Eduardo Ramirez Zamora ve Otoniel Orozco Mendoza da tartışmaya başladı.

Kavga gittikçe şiddetlenirken, Mendoza Zamora'ya yumrukla saldırdı. Kavga öncesinde belindeki silahın tetiğini çekerek hazır bulunduran Zamora, Mendoza'nın yumruklarına art arda 9 el ateş ederek karşılık verdi.

KURŞUNLANAN KOMŞU HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik güçleri, göğsüne ve bacaklarına çok sayıda kurşun isabet eden Mendoza'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Zamora ise saldırının ardından tutuklandı.

Yerel medya, iki çiftin ortak kullanılan su vanası yüzünden kavga ettiğini aktardı.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Görgü tanıkları, Eduardo Ramirez Zamora'nın Otoniel Orozco Mendoza ile uzun zamandır problemi olduğunu ve sık sık Mendoza'nın eşi ile çocuklarını rahatsız ettiğini belirterek, “Mendoza'nın uyruğuyla ilgili aşağılayıcı yorumlar yaptı” dedi. Mendoza'nın Zamora'ya dava açtığını aktaran görgü tanığı, “Kimse bir şey yapmadı. Ne polis ne de savcılık harekete geçti” ifadelerini kullandı.