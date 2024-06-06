İsrailli aşırı sağcılar görevini yapan Filistinli gazeteciyi linç etti!

06 Haziran 2024 08:52 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:14

İsrail'in Gazze'ye saldırıların şimdiye kadar en az 36 bin 586 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'ye bombalar yağdırırken fanatik Yahudilerin ve aşırı sağcıların ise Filistinlilere zulmü bitmek bilmedi. 'Kudüs Günü' etkinliğinde görevli bir Filistinli gazeteci görevini yapmak istediği sırada aşırı sağcılar tarafından linç edildi.

BOĞAZINA SARILIP TEKMELEDİLER

Yürüyüş yapan İsraillilerin görüntüsünü çekmek isteyen Saif Kasımi bir anda kendisini aşırı sağcıların ortasında buldu. Onlarca kişi acımasızca Kasımi'yi darp etmeye başladı. Kasımi'nin eylemleri görüntülemek için alanda bulunduğu belirtilirken görüntülerde genç bir İsraillinin gazetecinin boğazına sarıldığı ve tekmelediği görülüyor.

Olay yerine gelen polisler, kalabalığı uzaklaştırdı.

HAKARETLER, TEHDİTLER SAVURDULAR

Görgü tanıkları İsrailli saldırganların Kudüs'teki Arap ve Filistinlilere de hakaret ve tehdit ettiğini söyledi. Eylemcilerin Kudüs'te yürürken Filistinli ve Araplara, "Sizin köylerinizi yakacağız", "Bütün Arapları göndereceğiz" gibi ifadeler kullandığı da öğrenildi.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de yaptığı açıklamada eylemcileri adeta destekledi... Ben Gvir, "Biz Hamas'a bir mesaj gönderdik. Kudüs bizim. Şam kapıları bizim. Tapınak Tepesi bizim" dedi.

ÜZERİNDEKİ 'BASIN' YAZISINA RAĞMEN DURMADILAR

Gazetecinin üzerinde İngilizce basın mensubu olduğunu ifade eden "press" yazan yelek olmasına rağmen böyle bir saldırının gerçekleşmesi uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekti.