Cinayet mi kaza mı? Bloomberg'in eski yöneticisi, eşi ve kızı ölü bulundu!

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde Bloomberg'in eski yöneticisi Richard Samarel, eşi Lina Maria ve 9 yaşındaki kızlar Samantha ölü olarak bulundu. Polis, halk için herhangi bir tehdit durumu olmadığını belirtirken cinayet mi yoksa kaza sonucu mu öldüklerini araştırıyor.

ABD'nin en prestijli finans kurumlarından biri olan Bloomberg'in eski yöneticisi Richard Samarel, eşi Lina Maria ve 9 yaşındaki kızları Samantha evlerinde ölü bulundu.

Polis, bir komşunun ihbarı üzerine eve geldiklerini ve acı manzara ile karşı karşıya kaldıklarını açıkladı. Polis, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermezken halk için bir tehdit olmadığını belirtti.

Şerif ofisi "Hem Adli Tabiplik Ofisi hem de bu kurum bu olayla ilgili kendi soruşturmalarını daha da ilerletebildiğinde uygun zamanda daha fazla bilgi yayınlanacak" açıklamasında bulundu.

New York Post'un haberine göre, Richard Samarel ile Lina Maria 2009 yılından beri evliydi.