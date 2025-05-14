Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Cinayet suçlaması 38 yıl sonra kalktı! Gelişen teknolojiyle suçsuzluğu ortaya çıktı

İngiltere'de cinayetle suçlanan Peter Sullivan'ın 38 yılın ardından suçsuz olduğu ortaya çıktı. Seneler sonra suçsuzluğunu kanıtlayan ise DNA oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cinayet suçlaması 38 yıl sonra kalktı! Gelişen teknolojiyle suçsuzluğu ortaya çıktı
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 09:26

İngiltere'de şimdilerde 68 yaşında olan Peter Sullivan, 38 yıl önce cinayetle suçlandı ve hapse atıldı. Geçtiğimiz günlerde ise yeni kanıtlar incelendi ve Sullivan'ın cinayet mahkumiyeti temyiz mahkemesi tarafından bozuldu. 38 yıl boyunca suçsuz yere hapis yatan Sullivan'ın yaşadıkları ülke tarihinin en uzun soluklu hukuksuzluğu olarak kayıtlara geçti.

Cinayet suçlaması 38 yıl sonra kalktı! Gelişen teknolojiyle suçsuzluğu ortaya çıktı

38 YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

1987 yılında Peter Sullivan, 21 yaşındaki çiçekçi ve bar çalışanı Diane Sindall'ı öldürdüğü iddiasıyla hapse atıldı. O gün Sullivan alkollüydü ve Sindall'la karşı karşıya gelmeden önce elinde bir levye ile dışarı çıktığı öne sürülüyordu. Sindall'ın ise aracı eve dönüş sırasında bozulmuş, genç kadın benzinliğe giderken cinsel saldırıya uğramış ve darp edilerek öldürülmüştü.

Cinayet suçlaması 38 yıl sonra kalktı! Gelişen teknolojiyle suçsuzluğu ortaya çıktı

GENETİK TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

O dönem Sullivan masum olduğunu anlatmış, avukatları da 2 defa kararın bozulması için çaba göstermişti. 38 yılın ardından genetik teknolojinin ilerlemesiyle suçsuzluğu ortaya çıktı.

Ceza Davaları İnceleme Komisyonu'nun (CCRC) talebiyle yapılan yeni testler, Sullivan'ın DNA'sının olay yerinden toplanıp saklanan örneklerde bulunmadığını ortaya koydu.

Cinayet suçlaması 38 yıl sonra kalktı! Gelişen teknolojiyle suçsuzluğu ortaya çıktı

CCRC adına konuşan Duncan Atkinson, temyiz mahkemesine DNA analizinin, profilin "bilinmeyen erkeğe" işaret ettiğini söyledi.

Sullivan'ın serbest bırakılmasının ardından polis, Sindall'ın cinayetine ilişkin soruşturmayı yeniden açtı. Ancak, ulusal DNA veritabanında yapılan aramalar henüz herhangi bir eşleşme sağlamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrupa 5 saniyede Londra sadece 1 saniyede kaosa sürüklendi! İngiltere'de elektrik kesintisi hayatı felç etti
Tuvalette akılalmaz patlama klozet resmen havaya uçtu, genç ağır yaralandı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.