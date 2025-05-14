Cinayet suçlaması 38 yıl sonra kalktı! Gelişen teknolojiyle suçsuzluğu ortaya çıktı

İngiltere'de cinayetle suçlanan Peter Sullivan'ın 38 yılın ardından suçsuz olduğu ortaya çıktı. Seneler sonra suçsuzluğunu kanıtlayan ise DNA oldu.

İngiltere'de şimdilerde 68 yaşında olan Peter Sullivan, 38 yıl önce cinayetle suçlandı ve hapse atıldı. Geçtiğimiz günlerde ise yeni kanıtlar incelendi ve Sullivan'ın cinayet mahkumiyeti temyiz mahkemesi tarafından bozuldu. 38 yıl boyunca suçsuz yere hapis yatan Sullivan'ın yaşadıkları ülke tarihinin en uzun soluklu hukuksuzluğu olarak kayıtlara geçti.

38 YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

1987 yılında Peter Sullivan, 21 yaşındaki çiçekçi ve bar çalışanı Diane Sindall'ı öldürdüğü iddiasıyla hapse atıldı. O gün Sullivan alkollüydü ve Sindall'la karşı karşıya gelmeden önce elinde bir levye ile dışarı çıktığı öne sürülüyordu. Sindall'ın ise aracı eve dönüş sırasında bozulmuş, genç kadın benzinliğe giderken cinsel saldırıya uğramış ve darp edilerek öldürülmüştü.

GENETİK TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

O dönem Sullivan masum olduğunu anlatmış, avukatları da 2 defa kararın bozulması için çaba göstermişti. 38 yılın ardından genetik teknolojinin ilerlemesiyle suçsuzluğu ortaya çıktı.

Ceza Davaları İnceleme Komisyonu'nun (CCRC) talebiyle yapılan yeni testler, Sullivan'ın DNA'sının olay yerinden toplanıp saklanan örneklerde bulunmadığını ortaya koydu.

CCRC adına konuşan Duncan Atkinson, temyiz mahkemesine DNA analizinin, profilin "bilinmeyen erkeğe" işaret ettiğini söyledi.

Sullivan'ın serbest bırakılmasının ardından polis, Sindall'ın cinayetine ilişkin soruşturmayı yeniden açtı. Ancak, ulusal DNA veritabanında yapılan aramalar henüz herhangi bir eşleşme sağlamadı.