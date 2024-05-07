Çin'de hastaneye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 May 2024 11:15 - Güncelleme : 07 May 2024 11:18
Çin'in Yunnan eyaletinde bulunan bir hastaneye saldırı düzenledi. Bıçaklı saldırıda 10'dan fazla kişi hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Çin'in Yunnan eyaletindeki Zhenxiong kentinde bir hastanede bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 10'dan fazla kişinin öldüğü bildirilirken, saldırgan da gözaltına alındı. Söz konusu saldırıda 23 kişi de yaralandı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com