Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İstanbul
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
Çin'in Çangdı şehrinin Linci ilçesinde, Shanzou Fireworks şirketine ait havai fişek fabrikasında gündüz saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada, fabrikada çalışan 1 işçi hayatını kaybederken 9'u yaralandı, 6 işçiden ise halen haber alınamıyor.
Olayın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2017 yılında kurulan fabrikada 150 işçinin çalıştığı, işçilerin çoğunun olay sırasında patlamanın etki alanı dışında bulunduğu kaydedildi.