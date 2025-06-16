Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.