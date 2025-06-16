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 | Berrak Arıcan

ABD'nin USS Nimitz uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor

ABD Donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelişkili açıklamaları ise kafaları karıştırdı.

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ABD'nin USS Nimitz uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 15:07

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 4. günde de devam ederken ABD Donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisi de Orta Doğu'ya doğru yaklaşıyor. ABD çatışmalara dahil olmadığını söylese de Başkan Donald Trump, aksi bir durumda İsrail'e destek verebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında barış sağlanacağını dile getirirken, ABC kanalına verdiği röportajda ise ABD'nin savaşa müdahil olabileceğini söyledi.

ABD'nin USS Nimitz uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor

ABD GEMİSİ ORTA DOĞU'YA GELİYOR

İsrail merkezli Kanal 12 ise ABD Donanmasına ait USS Nimitz ve maiyetinde görev gücü ile Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

ABD'nin USS Nimitz uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor

Mart ayında ise, Diego Garcia'ya ABD'ye ait bombardıman uçakları konuşlanmış, bu uçakların olası İran saldırısında kullanılabileceği iddia edilmişti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News’e açıklama yaptı. Rachel Scott’a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD’nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi.

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