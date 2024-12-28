Çin'in casusluk operasyonu ABD'yi hedef aldı: Dokuzuncu Telekom şirketi hacklendi

28 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:12

ABD'deki dokuzuncu bir telekom şirketi, Çin'in casusluk operasyonunun hedefi oldu. Beyaz Saray, saldırıların hükümet yetkililerinin mesaj ve aramalarını izlemeyi amaçladığını duyurdu. Kritik altyapı güvenliği için yeni adımlar yolda.

ABD​'deki dokuzuncu bir telekom şirketinin Çin​ kaynaklı büyük bir casusluk operasyonunun hedefi olduğu ortaya çıktı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, bu saldırılar Çin hükümetine Amerikan vatandaşlarının özel mesajlarına ve telefon görüşmelerine erişim sağladı.

Biden yönetimi yetkilileri, bu ay başında "Salt Typhoon" adı verilen bu siber saldırı​ dalgasından sekiz telekom şirketi ve onlarca ülkenin etkilendiğini duyurmuştu. Ancak Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Anne Neuberger, cuma günü yaptığı açıklamada, dokuzuncu bir şirketin daha saldırıya uğradığını belirtti.

Çin’in Hedefi Ne?

Saldırılar, telekom şirketlerinin ağlarını hedef alarak müşteri arama kayıtlarını ve özel iletişimlerini ele geçirmeyi amaçladı. FBI, kurbanların kimliklerini açıklamazken, saldırıya uğrayanlar arasında üst düzey ABD hükümet yetkilileri ve önemli siyasi figürlerin olduğu düşünülüyor. Yetkililer, hackerların özellikle Washington-Virginia bölgesindeki kişiler üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Neuberger, saldırganların amacının telefonların kimlere ait olduğunu belirlemek ve hükümet bağlantılı hedeflerin mesajlarını ve aramalarını izlemek olduğunu ifade etti. FBI’a göre, hedef alınan kişilerin büyük bir kısmı devlet ve siyasi faaliyetlerle bağlantılı kişilerden oluşuyor.

Telekom Sektöründe Güvenlik Açığı

Neuberger, bu olayın telekomünikasyon sektöründe siber güvenlik standartlarının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi. Federal İletişim Komisyonu (FCC), bu konuyu önümüzdeki ayki toplantısında gündeme alacak. Ayrıca, hükümetin önümüzdeki haftalarda bu saldırılara karşı ek adımlar atacağı bildirildi.

Neuberger, "Gönüllü siber güvenlik önlemleri, Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin kritik altyapımıza yönelik saldırılarına karşı yetersiz kalıyor" dedi.

Çin Hükümeti İddiaları Reddetti

Çin hükümeti ise siber saldırılarla bağlantılı olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Ancak, ABD’deki yetkililer bu saldırıların Çin’in siber yeteneklerini ve casusluk faaliyetlerindeki ciddiyetini gözler önüne serdiğini belirtiyor.

ABD yönetimi, bu tür saldırıların önüne geçebilmek için daha sıkı güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Şimdi gözler, FCC’nin alacağı kararlar ve Beyaz Saray’ın yeni adımlarında.