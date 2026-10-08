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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:15

Çin'in F-35 parçalarını ele geçirdiği olayın perde arkası: E-posta detayı dikkat çekti

Çin'in, F-35 hayalet savaş uçağının parçalarını ele geçirdiğine dair araştırmalarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Araştırmalar sürerken ele geçirilen 2 parçanın başka şehre sevk edilmesiyle ilgili e-posta detayı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:15

’nin 5. Nesil savaş uçağı ’in parçalarının ele geçirilmesine yönelik yeni gelişmeler yaşanıyor. ’dan ABD’ye inceleme, onarım veya imha işlemleri için gönderilen iki F-35 parçasının güzergahından saparak Hong Kong’a ulaştığı ve daha sonra hükümetinin eline geçtiği bildirilmişti.

Çin'in F-35 parçalarını ele geçirdiği olayın perde arkası: E-posta detayı dikkat çekti

E-POSTA GÖZDEN KAÇTI

Olay sonrası en az iki Kongre komitesinin parçaların Çin’in eline nasıl geçtiğine dair araştırmaları sürdü. Bloomberg'in Çarşamba günü bildirdiğine göre, bir UPS çalışanı, F-35 hayalet savaş uçağı parçalarının Hong Kong üzerinden sevk edilmesine karşı uyarıda bulunan bir e-postayı gözden kaçırdı ve bu durum Çin'in parçaları ele geçirmesine olanak sağladı.

BELİRLİ ÜLKEDEN GEÇEMEZDİ

Olay hakkında bilgi sahibi bir kişiye atıfta bulunan raporda, e-postanın F-35 geliştiricisi Lockheed Martin için çalışan nakliye şirketi DSV'den geldiği belirtildi.

Habere göre, radar emici malzemeyle kaplanmış bir kokpit kanopisi ve bir silah bölmesi kapısından oluşan kargo, ABD silah ihracat kurallarına tabiydi ve belirli ülkelerden geçemezdi.

Çin'in F-35 parçalarını ele geçirdiği olayın perde arkası: E-posta detayı dikkat çekti

UPS ACENTESİNİN KULLANDIĞI SİSTEMLERDEN FARKLI SİSTEM DEVREYE GİRDİ

Bloomberg'e konuşan bir kaynağa göre, gönderinin Güney Kore ve Tayvan üzerinden San Francisco'ya ulaşması planlanmıştı, ancak Avustralya'dan geç ayrıldı ve zaman kazanmak için Hong Kong üzerinden yeniden yönlendirildi. Kaynak ayrıca, DSV mesajının UPS acentesinin kullandığı BT sisteminden farklı bir sistemden geçmiş olabileceğini de ekledi.

Kaynak, konu hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için ismini vermek istemese de, raporda parçaların Mayıs ayı sonlarında olası onarım veya imha için ABD'ye iade edildiği belirtildi.

Çin'in F-35 parçalarını ele geçirdiği olayın perde arkası: E-posta detayı dikkat çekti

Bloomberg'e göre, Pentagon yetkilileri ayrıntıları 29 Eylül'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komiteleri personeli için düzenlenen bir saatlik brifingde verdi. Lojistikten sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Erica Plath, katılımcılara ekibinin güvenlik önlemleri üzerinde çalıştığını söylerken, Dışişleri Bakanlığı ihracat kontrol yetkilisi de bakanlığın soruşturma başlattığını belirtti.

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ETİKETLER
#Avustralya
#Çin
#ABD
#Hong Kong
#f-35
#Dünya
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