Çirkinliğiyle paraya para demeyen köpek: Yaklaşık 165 bin lira kazandı

23 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:26

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir garip yarışma 50 yıldır Sonoma-Marin Panayırı'nda düzenleniyor. 2024 yılında da Dünyanın En Çirkin Köpeği yarışmasının galibi belli oldu. 8 yaşındaki pekinez cinsi Wild Thang, dünyanın en çirkin köpeği seçildi.

Wild Thang, daha önce de bu yarışmada 5 kez yarışmış; birinde ikinci, diğerinde de üçüncü olmuştu. Wild Thang, 21 Haziran Cuma günü yapılan yarışmada birincilik koltuğuna oturdu.

Oylama bir jüri tarafından yapıldı. Bu yılki jüride NBC News muhabiri Gadi Schwartz, insan hakları savunucusu Linda Witong Abrahm ve Kaliforniya eyalet saymanı Fiona Ma da yer aldı.

KAS BOZUKLUĞU VAR

Wild Thang’e 10 haftalık bir yavru köpekken bir hastalığa yakalandı. Hastalık, dişlerinin büyümesine ve bacaklarından birinde kas bozukluğuna neden oldu.

Wild Thang’in sahibi Ann Lewis yarışmayı kazandığı için 5,000 dolar ve NBC’nin Today Show’una katılma hakkı kazanacak.