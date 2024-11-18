Çiti tırmandı, ayının yuvasına atladı! Akıl sır ermeyen olayın dehşet anları

18 Kasım 2024 11:00 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:31

İsviçre'de bulunan bir hayvanat bahçesindeki ziyaretçi, akılalmaz bir olay gerçekleştirdi. 20'li yaşlarındaki adam, 2 yavrusu bulunan anne ayının bulunduğu çukura atlamak için 4 metre tırmandı ve kendini bıraktı. Anne ayı, adamı oyuncak bir ayı gibi oradan oraya savururken görevliler, kurusıkı mermiler yardımıyla adamı kurtarabildi. Fakat adamın ciddi yaraları var.

İsviçre​'de hayvanat bahçesinde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 20'li yaşlarındaki bir adam​, 4 metre yüksekliğe tırmandı, çiti aştı ve 2 yavrusu bulunan anne ayının yaşadığı çukura atladı. O anlarda hayvanat bahçesinde bulunan ziyaretçiler, genç adamın ne yaptığına akıl sır erdiremedi. Ardından ise ortaya dehşete düşüren görüntüler çıktı.

AYI​, ADAMI OYUNCAK GİBİ SAVURDU

Genç adam,, korkunç bir şekilde ayının saldırısına uğradı. Ayı, adamın üzerine atladı ve dişlerini, omuzlarına geçirdi. Adamı adeta bir oyuncak bebekmiş gibi oradan oraya savuran ayıya, hayvanat bahçesi​ görevlileri uzaktan müdahale için harekete geçti.

AYIYA MERMİ SIKTILAR

Kurtarma ekipleri önce ayıyı durdurmak için kurusıkı mermiler kullandı. Ancak ayı durmayınca, göğsüne tek bir mermi atmak zorunda kaldılar.

Başından, kollarından ve sol elinden ciddi bir şekilde yaralanan adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun stabil olduğu belirtildi.

HALKTAN AYIYA BÜYÜK DESTEK

Halk ise ayıya karşı sempati duymaya başladı. Veteriner, ayının kısa sürede iyileştiğini ve yuvasına, yavrularının yanına döndüğünü söylediğinde birçok hediye gönderildi. Ayının yaşadığı kafesin önü çiçekler ve bal kavanozlarıyla doldu.