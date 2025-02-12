Çocuk parkından çıkanlar şoke etti! Ordu ablukaya aldı

İngiltere'nin Northumberland bölgesinde, çocuk oyun parkında 176 patlamamış, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu. Yetkililer acil olarak harekete geçti. Alan mühürlendi ve ordu bölgeyi güvenli hale getirmek için geldi. Çocuk oyun alanının genişletilmesi için başlatılan çalışmalar sırasında ortaya çıkan bombalar için imha uzmanları çağrıldı.

PATLAMA İHTİMALLERİ VARDI!

Uzman ekipler, bölgede 176 adet bomba olduğunu tespit ettiler. Yetkililer bu bombaların Home Guard (Yerel Savunma Birliği) eğitimlerinde kullanılan tatbikat bombaları olduğunu belirtti. Ancak bu bombaların hala patlayıcı madde içerdiği ve güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiği açıklandı.

Bölgenin, savaş sırasında Home Guard eğitim alanı olarak kullanıldığı ve savaşın bitiminde tehlikeli mühimmatın burada gömüldüğü tahmin ediliyor.

BAŞKA BİR BOMBA ÇUKURU DAHA

Belediye Meclisi Üyesi Mark Mather, BBC’ye yaptığı açıklamada şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti:

"Parish konseyi üyesi olarak bomba imha ekibiyle ilgilenmek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Çocukların yıllarca bombaların üzerinde oynadığını düşünmek akıl alır gibi değil."

Mather, ayrıca alanın yalnızca üçte birinin temizlenebildiğini ve kazılar devam ettikçe başka bir bomba çukuru daha bulunabileceğini belirtti.