Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Çocuk parkından çıkanlar şoke etti! Ordu ablukaya aldı

İngiltere'de bir çocuk parkından 176 adet patlamamış bomba çıktı. Şimdiye kadar kimseye bir şey olmaması iç rahatlatırken acil olarak yetkililer imha için harekete geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocuk parkından çıkanlar şoke etti! Ordu ablukaya aldı
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 09:26

İngiltere'nin Northumberland bölgesinde, çocuk oyun parkında 176 patlamamış, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu. Yetkililer acil olarak harekete geçti. Alan mühürlendi ve ordu bölgeyi güvenli hale getirmek için geldi. Çocuk oyun alanının genişletilmesi için başlatılan çalışmalar sırasında ortaya çıkan bombalar için imha uzmanları çağrıldı.

PATLAMA İHTİMALLERİ VARDI!

Uzman ekipler, bölgede 176 adet bomba olduğunu tespit ettiler. Yetkililer bu bombaların Home Guard (Yerel Savunma Birliği) eğitimlerinde kullanılan tatbikat bombaları olduğunu belirtti. Ancak bu bombaların hala patlayıcı madde içerdiği ve güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiği açıklandı.

Bölgenin, savaş sırasında Home Guard eğitim alanı olarak kullanıldığı ve savaşın bitiminde tehlikeli mühimmatın burada gömüldüğü tahmin ediliyor.

BAŞKA BİR BOMBA ÇUKURU DAHA

Belediye Meclisi Üyesi Mark Mather, BBC’ye yaptığı açıklamada şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti:

"Parish konseyi üyesi olarak bomba imha ekibiyle ilgilenmek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Çocukların yıllarca bombaların üzerinde oynadığını düşünmek akıl alır gibi değil."

Mather, ayrıca alanın yalnızca üçte birinin temizlenebildiğini ve kazılar devam ettikçe başka bir bomba çukuru daha bulunabileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşar Esad'ın oğlu Hafız ilk kez konuştu: Suriye'den nasıl kaçtılar? Her şeyi bir bir anlattı
Tırnağının yanındaki deriyi eliyle kopardı, soluğu hastanede aldı! Uzmanlardan uyarı geldi
ETİKETLER
#Yaşam
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.