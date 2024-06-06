Çocuklara karşı cinsel suçun cezası hadım olacak!

06 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:30

ABD'nin Louisiana eyaletinde çocuklara karşı cinsel suç işleyen kişiler, cerrahi operasyonla hadım edilecek. Yasa tasarısı onaylandı, yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan hüküm giyen suçlular hapishanelerde ameliyat olmaya zorlanacak.

İLK EYALET OLDU

Louisiana eyaleti yasama organı, yargıçların hüküm giymiş çocuklara yönelik cinsel suç işleyenler için cerrahi hadım kararı vermesine olanak tanıyan yasayı onaylayarak karara izin veren ilk eyalet oldu.

Mahkemenin, Kamu Güvenliği ve Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir doktor tarafından gerçekleştirilecek prosedürden en az 60 gün önce sanığın hadım edilmeye uygun olduğunu belirlemesi gerekecek.

TASARIYA KARŞI OLANLAR VAR

Tasarının muhalifleri tasarıyı acımasızca değerlendirirken, Ulusal Akılcı Cinsel Suç Yasaları Birliği'nin (NARSOL) savunuculuk grubunun sözcüsü Sandy Rozek, tasarıyı 'barbarca' olarak nitelendirdi.

Öte yandan Demokrat Temsilci Edmond Jordan, tasarının orantısız bir şekilde siyah erkekleri hedef alacağını savundu.