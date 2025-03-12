Çocukları için pembe su tabancası alıp kanunu çiğnedi! Cezası kesildi

İsviçre'de Buchs kasabasında yerel meclis üyesi olan Marc Jaisli, çocuklarına hediye için aldığı su tabancası nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Zürih'in batısında bulunan Buchs kasabasında yerel meclis üyesi olan Marc Jaisli, 2024 yılının ağustos ayında vaftiz çocuklarına hediye etmek için su tabancaları sipariş etti. Yetkililer, su tabancalarının pembe olmasına rağmen görünümleri nedeniyle gerçek silahlarla karıştırılabileceklerini belirterek bu hediyeye tepki gösterdiler.

Ülkede yayın yapan Aargauer Zeitung gazetesinin haberine göre, Jaisli'nin ülkedeki silah yasasını ihlal ettiğini belirten yetkililer, yaklaşık 7 bin 386 dolar ceza ödemesine karar verdi. Jaisli ise kanunu ihlal ettiğinin farkında olmadığını iletti ve cezayı ödedi.