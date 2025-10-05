Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Çocukları öksürük şurubuyla zehirleyip öldürdü! İlacı yazan doktor gözaltında

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde, 11 çocuk zehirli öksürük şurubu nedeniyle hayatını kaybetti. İlacı yazan doktor gözaltına alındı.

Çocukları öksürük şurubuyla zehirleyip öldürdü! İlacı yazan doktor gözaltında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 14:40

'ın eyaletinde 11 çocuk hayatını kaybetti. India Today gazetesinin haberine göre, ölümlerin ardından yapılan incelemelerde çocukların hepsinin aynı öksürük şurubunu kullandığı anlaşıldı.

Çocukların kullandığı öksürük şurubunda bulunan ve yüksek dozda alınması durumunda böbrek yetmezliği ile ölüme yol açabilen toksik kimyasal "dietilen glikol" oranının yasal sınırları aştığı belirlendi.

Çocukları öksürük şurubuyla zehirleyip öldürdü! İlacı yazan doktor gözaltında

REÇETEYİ YAZAN DOKTOR GÖZALTINDA

Polis, ölen çocukların çoğuna öksürük şurubu reçete ettiği tespit edilen Praveen Soni isimli doktorun gözaltına alındığını açıkladı.

Soni'nin "çocukların tedavisinde ihmalkarlık" gerekçesiyle derhal görevden uzaklaştırıldığını kaydeden polis, hem doktor hem de şurubu üreten Sresun Pharmaceuticals şirketi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Çocukları öksürük şurubuyla zehirleyip öldürdü! İlacı yazan doktor gözaltında

İLACIN SATIŞI DURDURULDU

Olayın ardından eyalet hükümeti, söz konusu şurubun ve üretici firmanın diğer ürünlerinin satışını durdurdu.

Hindistan, 2023'te, çok sayıda çocuğun öksürük şuruplarına bağlı ölümü üzerine soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılan "klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı" şurup ve tabletleri 4 yaş altındakilere yasaklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Baba, 6 aylık bebeğini otobüste unuttu! İner inmez telefonuna sarıldı
Havai fişekler kontrolden çıktı: Ateş topları yağdı
ETİKETLER
#hindistan
#zehirlenme
#madhya pradesh
#Çocuk Ölüm
#Öksürük Şurubu
#Dietilen Glikol
#Sresun Pharmaceuticals
#Dünya
