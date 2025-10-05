Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Baba, 6 aylık bebeğini otobüste unuttu! İner inmez telefonuna sarıldı

Fransa'nın başkenti Paris'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Bir baba, 6 aylık bebeğini otobüste unuttu. Yolcular, şoföre haberdi, polis devreye girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Baba, 6 aylık bebeğini otobüste unuttu! İner inmez telefonuna sarıldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 13:41

'te bir otobüs, son durağa geldiğinde henüz 6 aylık bir bebek tek başına arka koltukta bulunuyordu. Yolcular, inmeden önce bebeği fark ettiler ve şoföre haber verdiler. Olay yerine geldi ve bebeği teslim aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen bebek, Aubervilliers Karakolu'na götürdü.

Baba, 6 aylık bebeğini otobüste unuttu! İner inmez telefonuna sarıldı

Yolcular arasından bir kişi, yaşananlara şahit olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Baba Pierrefitte'den bindi, birkaç durak sonra indi. Otobüs son durağa vardığında yolcular bebek arabasını fark edip şoföre haber verdi."

Le Parisien'in haberine göre baba ise polisi arayarak, "Bebeğimi otobüste unuttum, buldunuz mu?" diye sordu. Aradan geçen iki saatin ardından baba karakola giderek bebeğini teslim aldı. Fakat baba hakkında dava açılması söz konusu. Savcılık konu hakkında inceleme başlattı. Baba, 'çocuğun güvenliğini tehlikeye atma' suçlamasıyla karşı karşıya. Baba suçlu bulunursa iki yıla hapis cezası ve 30 bin euro para cezası alabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Firavun mezarı açılıyor! 226 yıl önce keşfedildi
Muhteşem manzaralı yerde yaşa bir de üzerine para al! Nüfus için teşvik projesi
ETİKETLER
#polis
#güvenlik
#Paris
#Çocuk Kaybı
#Otobüste Çocuk
#Yasal Ceza
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.