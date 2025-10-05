Baba, 6 aylık bebeğini otobüste unuttu! İner inmez telefonuna sarıldı

Paris'te bir otobüs, son durağa geldiğinde henüz 6 aylık bir bebek tek başına arka koltukta bulunuyordu. Yolcular, inmeden önce bebeği fark ettiler ve şoföre haber verdiler. Olay yerine polis geldi ve bebeği teslim aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen bebek, Aubervilliers Karakolu'na götürdü.

Yolcular arasından bir kişi, yaşananlara şahit olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Baba Pierrefitte'den bindi, birkaç durak sonra indi. Otobüs son durağa vardığında yolcular bebek arabasını fark edip şoföre haber verdi."

Le Parisien'in haberine göre baba ise polisi arayarak, "Bebeğimi otobüste unuttum, buldunuz mu?" diye sordu. Aradan geçen iki saatin ardından baba karakola giderek bebeğini teslim aldı. Fakat baba hakkında dava açılması söz konusu. Savcılık konu hakkında inceleme başlattı. Baba, 'çocuğun güvenliğini tehlikeye atma' suçlamasıyla karşı karşıya. Baba suçlu bulunursa iki yıla hapis cezası ve 30 bin euro para cezası alabilir.