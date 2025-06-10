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 | Berrak Arıcan

Covid-19'un çıkış noktasından ABD'ye kaçak gizli biyolojik materyal! Çinli bilim insanı tutuklandı

Covid-19'un çıkış noktası olduğu tahmin edilen Çin'in Wuhan şehrinden ABD'ye gizli biyolojik materyal kaçırmakla suçlanan Çinli bilim insanı tutuklandı.

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Covid-19'un çıkış noktasından ABD'ye kaçak gizli biyolojik materyal! Çinli bilim insanı tutuklandı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 10:39

2019 yılında, dünyada yaklaşık 8 milyon insanın ölümüne neden olan Covid-19'un çıkış noktası olduğu tahmin edilen Çin'in Wuhan şehrinden ABD'ye biyolojik bir materyal kaçırmaya çalışan Çinli bilim insanı yakayı ele verdi.

Covid-19'un çıkış noktasından ABD'ye kaçak gizli biyolojik materyal! Çinli bilim insanı tutuklandı

Chengxuan Han isimli Çinli araştırmacı, Şangay'dan uçağa bindi, ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit Metropolitan havalimanında ise tutuklandı. Han, ABD'ye mal kaçırmak ve yalan beyanda bulunmakla suçlandı.

Covid-19'un çıkış noktasından ABD'ye kaçak gizli biyolojik materyal! Çinli bilim insanı tutuklandı

FARKLI ZAMANLARDA 4 PAKET

Son zamanlarda yasadışı biyolojik malzemeleri ABD'ye sokmaya çalışan 3. kişi olarak kayıtlara geçen Han'ın geçtiğimiz yıl ve bu sene içinde 'yuvarlak solucanlarla ilgili biyolojik materyal içeren' 4 paket gönderdiği de tespit edildi. New York Post'un haberine göre bu paketler, michigan Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarla ilişkili kişilere gönderildi.

Covid-19'un çıkış noktasından ABD'ye kaçak gizli biyolojik materyal! Çinli bilim insanı tutuklandı

ŞÜPHELİ HAMLELER

Han ise mahkemede herhangi bir paket göndermediğini söyleyerek yalan beyanda bulundu. Han, FBI ve İç Güvenlik Soruşturmaları Han'ı sorguladığında, Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HUST) Yaşam Bilimi ve Teknolojisi Fakültesi'nde doktora öğrencisi olarak yaptığı araştırmadan biyolojik materyalleri laboratuvara gönderdiğini itiraf etti. Paketlerde petri kabı yerine plastik kaplar olduğunu söyledi. Ayrıca Han'ın ABD'ye inmeden üç gün önce elektronik cihazının içeriğini sildiği tespit edildi.

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