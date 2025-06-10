Covid-19'un çıkış noktasından ABD'ye kaçak gizli biyolojik materyal! Çinli bilim insanı tutuklandı

2019 yılında, dünyada yaklaşık 8 milyon insanın ölümüne neden olan Covid-19'un çıkış noktası olduğu tahmin edilen Çin'in Wuhan şehrinden ABD'ye biyolojik bir materyal kaçırmaya çalışan Çinli bilim insanı yakayı ele verdi.

Chengxuan Han isimli Çinli araştırmacı, Şangay'dan uçağa bindi, ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit Metropolitan havalimanında ise tutuklandı. Han, ABD'ye mal kaçırmak ve yalan beyanda bulunmakla suçlandı.

FARKLI ZAMANLARDA 4 PAKET

Son zamanlarda yasadışı biyolojik malzemeleri ABD'ye sokmaya çalışan 3. kişi olarak kayıtlara geçen Han'ın geçtiğimiz yıl ve bu sene içinde 'yuvarlak solucanlarla ilgili biyolojik materyal içeren' 4 paket gönderdiği de tespit edildi. New York Post'un haberine göre bu paketler, michigan Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarla ilişkili kişilere gönderildi.

ŞÜPHELİ HAMLELER

Han ise mahkemede herhangi bir paket göndermediğini söyleyerek yalan beyanda bulundu. Han, FBI ve İç Güvenlik Soruşturmaları Han'ı sorguladığında, Wuhan'daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HUST) Yaşam Bilimi ve Teknolojisi Fakültesi'nde doktora öğrencisi olarak yaptığı araştırmadan biyolojik materyalleri laboratuvara gönderdiğini itiraf etti. Paketlerde petri kabı yerine plastik kaplar olduğunu söyledi. Ayrıca Han'ın ABD'ye inmeden üç gün önce elektronik cihazının içeriğini sildiği tespit edildi.