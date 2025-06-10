Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

Los Angeles'taki göçmen protestolarına karşı Ulusal Muhafız askeri konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'a California eyaleti Valisi Gavin Newsom dava açtı. Trump'ın asker konuşlandırması anayasaya aykırı bulunurken, protestolara yapılan gözaltılara tepkiler artıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 09:21

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta artan göçmen protestolarına karşı, California Valiliği'nin açık itirazına rağmen federal güçleri görevlendirdi. ABD Kuzey Komutanlığı, federal mülk ve personelin korunması amacıyla 700 Deniz Piyadesi'ni Los Angeles'a sevk ederken, Savunma Bakanlığı 2 bin ek Ulusal Muhafız askerinin daha konuşlandırıldığını açıkladı.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

FEDERAL MÜLK VE ÇALIŞANLARI KORUYACAKLAR

Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın hafta sonu verdiği ilk talimatla birlikte Los Angeles ve çevresine binlerce Ulusal Muhafızın sevk edildiğini doğruladı. Pazartesi günü yapılan ikinci duyuruyla birlikte, toplam 2 bin kişilik ek birliğin bölgeye intikali planlandı. Ancak askerlerin tam olarak ne zaman şehre ulaşacakları açıklanmadı. ABD Kuzey Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaliforniya'daki Twentynine Palms Deniz Piyade Üssü'nden çıkan yaklaşık 700 askerin, Los Angeles çevresindeki federal mülk ve çalışanları korumakla görevlendirildiği belirtildi.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

EYALET VALİSİ TRUMP'A DAVA AÇTI

Federal güçlerin eyalet onayı olmaksızın görevlendirilmesi California yönetiminde büyük tepkiye yol açtı. Vali Gavin Newsom'un itirazlarına rağmen konuşlandırmayı sürdüren Trump yönetimine karşı Kaliforniya Başsavcılığı, Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, Ulusal Muhafızların eyalet izni olmadan kullanılamayacağı, federal hükümetin yetkisini aştığı ve yürütmenin durdurulması gerektiği savunuldu.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

''PROTESTOCULAR PARA ALDI'' İDDİASI

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, katıldığı bir haber kanalında Los Angeles'taki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Noem, protestoların "profesyonelce hazırlanmış" bir organizasyon olduğunu iddia etti. Noem, protestocuların para aldığını, eylemlerde şiddet için sinyalleşme yoluyla koordinasyon sağlandığını ve bunun "önceden planlanmış bir operasyon" olduğunu öne sürdü.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı


Noem ayrıca güvenlik güçlerinin şehirde 400 ila 500 hedefin peşinde olduğunu ve bunların büyük kısmının "bilinen çete üyeleri" olduğunu belirtti. Bu kişiler için "yıllardır Los Angeles'ı mağdur eden, ancak Vali Newsom'un harekete geçmediği gruplar" dedi.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

''BÖLÜNMEYE İZİN VERMEYECEĞİZ''

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, federal müdahalenin şehirdeki huzuru bozduğunu belirtti. Bass, "Bu kişiler gözaltına alınacak şahıslar değil. Bu durum, şehrimizin federal hükümet tarafından test sahası olarak kullanıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bass, Trump'ın şehirde çetelerin federal güçlere saldırdığı yönündeki açıklamasını da "asılsız" olarak nitelendirdi, "Bu, şehrimizin aşağılık bir şekilde tanımlanmasıdır. Los Angeles her zaman göçmenlere kucak açan bir şehir oldu. Bu bölünmeye izin vermeyeceğiz." dedi.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

''ŞEHİRDE KORKU SEVİYESİ ARTTI''

Federal göçmenlik birimlerinin cuma günü en az 44 kişiyi gözaltına alması, şehirde geniş çaplı protestolara yol açtı. Operasyonlar Trump'ın ülke çapındaki göçmen baskısı ve sınır dışı dalgasının parçası olarak değerlendiriliyor.
Belediye Başkanı Bass, "Perşembe günü şehir huzurluydu. Cuma günü federal baskınlar başladı. Bu kaosu federal müdahale oluşturdu" dedi. Bass, protestoların ardından şehirde korku seviyesinin arttığını vurgulayarak, "İnsanlar bu gece nerede kalacaklarını, işe gidip gitmemeleri gerektiğini bilmiyor" açıklamasında bulundu.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

TRUMP'A SINIR DIŞI ENGELİ

Göçmen protestoları sürerken, Teksas'taki bir federal yargıç, Trump'ın 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı (Alien Enemies Act - AEA) yanlış uyguladığına hükmetti. Başkan Trump, bu yasa kapsamında Venezuelalı "Tren de Aragua" çetesinin üyelerini hızlı sınır dışı etmek istemişti.
ABD Bölge Yargıcı David Briones, Trump'ın 18. yüzyıl yasasını "uygunsuz ve aşırı genişletilmiş biçimde" kullandığını belirtti. Yargıç, "Hükümet yasaya uymalıdır. AEA, toplu göçleri veya suç faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletilemez" dedi.
Kararla birlikte Trump yönetiminin, AEA kapsamında sınır dışı işlemi uygulamak istediği kişiler için en az 30 günlük önceden bildirimde bulunması gerektiği hükme bağlandı.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

''DENİZ PİYADELERİ GEREKSİZ''

Los Angeles Polis Şefi Jim McDonnell, federal birliklerin şehre yerel güvenlik birimleriyle doğrudan koordinasyon olmadan konuşlandırılmasının, lojistik zorluklara ve karışıklıklara neden olduğunu söyledi. McDonnell, "Bu durum, özellikle kritik anlarda karar alma sürecini sekteye uğratabilir" dedi.
California Başsavcısı Robert Bonta ise yaptığı açıklamada, Deniz Piyadeleri'nin "gereksiz yere seferber edildiğini" belirtti.
ABD Kuzey Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Deniz Piyadeleri, Los Angeles ve çevresindeki federal personeli ve mülkleri korumakla görevlendirilen diğer birliklerle entegre çalışacak.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

ABD'DE GÖÇMEN PROTESTOLARI

Trump yönetiminin son dönemdeki göç baskınlarının ardından, Güney Kaliforniya'daki gösterilerde gözaltına alınan önemli sendika liderlerinden David Huerta'nın tutuklanması, işçi sendikaları ve insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu. Los Angeles'ta Huerta ve diğer göçmen işçilerin serbest bırakılması için düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Eylemler sadece Kaliforniya ile sınırlı kalmadı; Boston, Pittsburgh, Kuzey Carolina, Connecticut, Washington ve New York gibi birçok eyalette de eş zamanlı gösteriler yapıldı.

Trump Los Angeles'ta asker sayısını artırdı, California Valisi dava açtı

GÖZALTILARA TEPKİ: BU BİR İNSANLIK KRİZİ

New York'taki protestolar, Manhattan'daki Trump Tower lobisinde düzenlenen eylemle öne çıktı. Göstericiler, yasadışı yollarla ülkeye girmiş ve daha sonra El Salvador'daki CECOT maksimum güvenlikli hapishanesine sınır dışı edilen göçmenlerin isimlerini okuyarak "Onları Geri Getirin" sloganları attı. Göstericiler, Trump Tower lobisini yaklaşık 40 dakika boyunca işgal ederken, bina içinde gerilim tırmandı. Olay yerine sevk edilen New York Polis Departmanı (NYPD) Stratejik Savunma Birimi, en az 24 kişiyi gözaltına aldı. Protestocular, sınır dışı edilen göçmenlerin yaşam koşullarına dikkat çekerek "Bu bir insanlık krizidir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan LA'deki göstericilere Ulusal Muhafızlara tükürürlerse vurulacakları tehdidi
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı! Bazı istisnalar var
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.