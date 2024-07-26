Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye lideri Beşar Esad görüşmesine ilişkin yeni açıklama

26 Temmuz 2024 15:07 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 15:33

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz günlerde Rus lider Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. İngiliz haber ajansı Reuters, iki liderin görüşmesi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin de masada olduğunu belirtti. Suriye devlet haber ajansı SANA ise iki liderin görüşmesinde Erdoğan ile Esad arasındaki olası görüşmenin konuşulmadığını yazdı.

Rus televizyonu RT'ye konuşan kaynaklara dayandırılan haberde, Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinde bulunmadığı belirtildi.

Kaynaklar, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Rusya Devlet Başkanı, özel elçisi Aleksandır Lavrentiev aracılığıyla, Esad’ın Türkiye ile ilişkilere ilişkin tutumu konusunda önceden tam olarak bilgilendirildi. Bu ilişkilerin, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi ve Suriye’nin kuzeyindeki tüm terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin temellere ve referanslara dayanması gerekiyor."

ESAD-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Esad’ın önceki gece Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esad’la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

Suriye’nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, ''Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız.'' diye konuştu.

Esad da Rusya ile Suriye’nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, ''Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli.'' dedi.

Öte yandan Rusya, Irak'la birlikte bir süredir Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor.