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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Vladimir Putin ve Donald Trump ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı. Kremli'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Yakın zamanda Putin ve Erdoğan arasında görüşme planlanmadığını aktaran Kremlin Sözcüsü, "Ancak gerekmesi halinde hiç gecikilmeden bir görüşme düzenlenebilir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 15:56

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz cuma günü yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmeyi düşündüğü açıklamasına değindi.

"PLANLANAN BİR GÖRÜŞME YOK"

Peskov, "Putin'in programında yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirilmesi yer almıyor, ancak ihtiyaç olması durumunda bunu saatler içinde gerçekleştirebiliriz. Türkiye'deki dostlarımızla saatler içinde üst düzey görüşmeler gerçekleştirme kabiliyetine sahibiz. Gerekirse hiçbir erteleme olmadan bir görüşme düzenlenebilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA BARIŞ MÜZAKERELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamasında, Putin ve Trump ile görüşmeler gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Putin'i, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış müzakerelerinin gerçekleştirildiği İstanbul'da bir araya getirme niyetinden bahsetmişti.

Rusya ve Ukrayna arasında düzenlenen 3'üncü tur barış müzakereleri ise geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul'da yapılmıştı. Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, iki ülke asker ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya varmıştı. İstanbul aynı zamanda önceki 2 barış müzakerelerine de ev sahipliği yapmıştı.

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