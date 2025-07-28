Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor. Ziyaret kapsamında; Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı gerçekleştirilecek.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki “Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın” seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek olup, güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

İMZALAR ATILACAK

Heyetler arasındaki görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir.