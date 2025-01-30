Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul'dan İhlas Medya'ya anlamlı ziyaret! "Kendimi evimde hissediyorum"

30 Ocak 2025 17:42 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:46

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet, İhlas Medya Grubunu ziyaret etti. İki ülke arasındaki kardeşlik köprüsünün pekiştirilmesi açısında önemli olan bu ziyarette İhlas Medya Grubu adına TGRT Genel Müdürü Sait Eken, İhlas Medya Reklam Grup Başkanı Tuba Gencay, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, TürkiyeGazetesi.com.tr ve TurkiyeToday.com Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik, ve Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Başkonsolos Amankul’u karşıladı.

İhlas Medya ve Dijital Varlıklar departmanlarını yakından inceleyen Amankul, özellikle dijital alandaki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı’yı başarılı projelerinden dolayı tebrik etti. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve kültürel bağlara değinen Amankul, Kazak yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin arttığını belirtti. İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Başkonsolos, Türkiye’de her zaman sıcak bir karşılamayla karşılaştıklarını ve kendilerini adeta evlerinde hissettiklerini ifade etti.