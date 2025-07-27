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 | Baran Aksoy

Cuhmurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından devam eden orman yangınlarıyla ilgili bir açıklama paylaştı. Erdoğan, orman yangınlarına karşı havadan ve karadan büyük bir mücadele yürütüldüğünü aktardı.

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Cuhmurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 16:32

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Orman yangınlarına karşı havadan ve karadan büyük bir mücadele yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"HAVADA VE KARADA BÜYÜK BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR"

"Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız ’ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir.

Cuhmurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması

3 BİN 62 YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil Vatan’ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun"

https://x.com/RTErdogan/status/1949443664763027885

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ETİKETLER
#türkiye
#afad
#orman yangını
#erdoğan
#Söndürme Çalışmaları
#Politika
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