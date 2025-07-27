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27.07.2025

ALEVLER HER YERİ SARDI

Yangın haberleri peş peşe geliyor. Bursa, Uşak, Karabük, Kahramanmaraş ve Elazığ'da çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine çevreledi. Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ederken yangınlarla ilgili kişinin tutuklandığını açıkladı. İşte yangın bölgelerinde yaşanan son gelişmeler...

 

Tarih 09:30

ACI HABER GELDİ: ŞEHİDİMİZ VAR

Bursa'da çıkan orman yangınında acı haber geldi. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin şehit olduğunu bilgisi paylaşıldı. Şehit olan itfaiye erinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Tarih 08:00

BURSA'DA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Bursa'nın Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Gece boyunca devam eden yangına günün aydınlanmasıyla havadan da müdahale başladı. 

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Tarih 06:00

KARABÜK'TEKİ YANGIN 5 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 4. günde devam ediyor. Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.

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Tarih 03:00

GSB YURTLARI YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlar için hizmet vereceğini açıkladı. Bakan Bak, orman yangınları sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her zaman, her şartta GSB hep yanında” ifadelerini kullandı.

Tarih 02:00

BAKAN TUNÇ: 97 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Son bir aydır 33 ilde başlatılan yangın soruşturmaları kapsamında 97 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Tunç, bunlardan 21'inin tutuklandığını söyledi.

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Tarih 00:30

KAHRAMANMARAŞ'IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

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Tarih 00:15

UŞAK'TAKİ YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor. Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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