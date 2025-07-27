Edirne'de askeri kampta yangın! 10 askeri personel etkilendi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi'nde yer alan Mecidiye askeri kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 askeri personelin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangının çıkmasının ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen personele olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Etkilenenlerin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.