Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti İspanyol medyasında: Türkiye stratejik bir aktör

13 Haziran 2024 15:46 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:52

Dünya liderleri bir arada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olduğu G7 Zirvesi başladı

Dünya liderleri bir arada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olduğu G7 Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi. İspanyol basını, manşetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Sanchez'in görüşmesinde öncelikli konunun Gazze olması bekleniyor. Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler de gündem konularından biri.

İspanya kamu yayıncısı RTVE, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin artırılmasına ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararına dikkat çekti. El Pais gazetesi, İspanya-Türkiye ekonomik ilişkilerine dikkat çekti.

''TÜRKİYE, STRATEJİK BİR AKTÖR''

Publico gazetesi ise iki liderin görüşmesinde Gazze'nin ön planda olacağını belirtti. Ayrıca hükümet kaynaklarının, Türkiye'nin küresel jeopolitik bağlamda stratejik bir aktör olduğunu söylediğine dikkat çekildi. Bu sebeple iki ülkenin siyasi ilişkilerinin güçlendirilmesinin hükümet açısından önemli olduğu yazıldı.

Madrid merkezli medya kuruluşu 20 minutos, Erdoğan'ın, İspanya ziyaretinin Madrid için özel bir önemi olduğunu, Türkiye'nin Doğu Avrupa ve Afrika'daki güçlü nüfuzuna işaret edilerek İspanya'nın bu bölgelere yönelme hedefi olduğunu belirtti.

''HER İKİ ÜLKE DE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR''

Medya kuruluşu Erdoğan'a eşlik edecek heyette altı bakanın yanı sıra 150 Türk şirketinin de yer alacağını belirterek bunların birçoğunun İspanya ile güvenlik ve savunma sanayii alanında anlaşmalar yapılmasına sıcak baktığını vurguladı:

"Her iki ülke de özellikle güvenlik ve savunma, yenilenebilir enerji veya demiryolu taşımacılığı alanlarındaki ticari fırsatları dikkate alarak bu ilişkileri güçlendirmek istiyor. "

''TÜRKİYE, İSPANYA'NIN TUTUMUNDAN MEMNUN''

Europa Press Türkiye'nin İspanya'nın Gazze ve Ukrayna konusundaki tutumundan memnun olduğunu belirtirken, ABC de ekonomik konular ve iş dünyasına ilişkin anlaşmaların ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini yazdı.