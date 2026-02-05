Cumhurbaşkanı Şara Tom Barrack'ı kabul etti! ABD ve Katar ile enerji mutabakatı imzalandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la görüştü.

ŞAM HALK SARAYI'NDA KABUL

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde Cumhurbaşkanı Şara'nın, Barrack başkanlığındaki bir ABD heyetini başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

SON GELİŞMELERE ELE ALINDI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşme sırasında bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.

TOM BARRACK: "SURİYE İÇİN YENİ BİR İMAJ"

Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Barrack, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Chevron gibi dev bir şirketin bölgeye girişimi "devrim niteliğinde" olarak tanımladı:

"Suriye'nin açık deniz doğalgaz aramalarındaki tarihi dönüm noktasına tanık olmaktan onur duyuyoruz: Suriye Petrol Şirketi, Chevron ve Power International Holding ile ilk açık deniz arama Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Suriye halkının kırılmaz ruhu ve engin kaynakları bir araya gelerek refah, kapsayıcılık ve yenilenme dolu bir gelecek."

