Tom Barrack IKBY Başkanı Barzani ile Suriye'yi görüştü! İran için söyledikleri ses getirecek

ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Suriye ve Irak'taki son durumu görüştü. Görüşmeye damga vuran ise Barrack’ın İran hakkındaki sözleri oldu. Barrack, İran tarafından kurulan bir hükümetin ne bölge geleceği için ne de ABD ortaklığı için başarılı olamayacağını net bir dille ifade etti.

AA
27.01.2026
27.01.2026
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda Suriye'deki durumu görüştüğünü belirtti. Barrack, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

İRAN İÇİN SERT SÖZLER: "BAŞARILI OLAMAZ"

Görüşmede, Suriye'deki durum, ateşkesin korunmasının önemi ve özellikle Kobani'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılmasının ele alındığını kaydeden Barrack, "Irak konusunda ise ABD'nin tutumu net bir şekilde sürüyor: İran tarafından kurulan bir hükümet, ne Irak ve Suriye'nin daha parlak bir geleceğe yönelik hedefleri için ne de ABD ile etkili bir ortaklık için başarılı olur." ifadelerini kullandı.

#Dünya
