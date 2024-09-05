Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Geleceği Vizyonunu Yıllık Konuşmada Özetliyor

05 Eylül 2024 00:20 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 00:24

2 Eylül tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, yeni yasama yılının açılışında "Adaletli Kazakistan: Hukuk ve Düzen, Ekonomik Kalkınma, Kamu Güveni" başlıklı geleneksel halka hitap konuşmasını gerçekleştirdi. Tokayev, konuşmasında ülkenin sosyo-ekonomik sürdürülebilirliği üzerine yoğunlaşarak, kalkınma sürecinin ana hedeflerini belirledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, 6 Ekim'de ülkede yapılacak nükleer santral inşasıyla ilgili referandum konusunu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, referandumun ulusal düzeyde geniş bir diyalogun örneği olduğunu ve “duyan devlet” kavramının uygulandığını vurguladı. Tokayev, “Bu tür girişimlerle yeni bir sosyo-politik kültür inşa ediyor ve önemli devlet kararlarını almak için yeni standartlar belirliyoruz" dedi.

Tokayev ayrıca, son parlamento oturumunda kabul edilen 102 yasayı hatırlatarak, insan kaçakçılığı ve çocuk koruması gibi konulara yönelik yeni yasaların çıkarıldığını belirtti. Kadınlara ve çocuklara karşı şiddetle mücadele amacıyla cezaların ağırlaştırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin de hayata geçirildiğine dikkat çekti.

TOKAYEV'DEN ŞEFFAFLIK VURGUSU!

Cumhurbaşkanı Tokayev, özellikle vergi reformlarına ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik para ve maliye politikaları arasındaki dengesizlikleri çözme ihtiyacına dikkat çekti. Tokayev, ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve fintech sektörünün daha hızlı gelişimine olanak sağlayacak yeni bir yasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yolsuzluk risklerini azaltmak ve şeffaflığı artırmak için iş dünyasına uygun, sürdürülebilir bir vergi politikasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı, vergi işlemlerinin dijital ortama geçirilme sürecinin hızlandırılmasının kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca, hükümetin orta ölçekli işletmelerin ekonomideki payını 2029’a kadar %7’den %15’e çıkarması gerektiğini de belirtti.

Tokayev, Kazakistan’ın sanayi potansiyelini artırmak için petrokimya sektörü ve gaz işletmeciliğine odaklanmanın önemine işaret etti. Özellikle enerji ve ulaşım alanlarındaki altyapı projeleri başlıca öncelik olarak belirlendi. Tokayev, “Kazakistan’ın Avrasya’daki stratejik konumu bizim rekabet avantajımızdır ve ulaştırma altyapısına yapılan yatırımlar uzun vadede büyük geri dönüş sağlayacaktır” dedi. Bu çerçevede enerji ve hizmet sektörlerinin modernleştirilmesi, yolların iyileştirilmesi ve havacılık merkezlerinin geliştirilmesi gerektiğinin vurguladı.

FİBER OPTİK ALT YAPI...

Dijitalleşme, yapay zekayı e-gov platformuna entegre etmeyi ve gelecek yıl Astana'da Ulusal bir Yapay Zeka Merkezi diğer önemli konu olduğunu belirtti.

“Kazakistan, yapay zekanın yaygın olarak kullanıldığı ve dijital teknolojilerin geliştiği bir ülke haline gelmeli” dedi. Bununla ilgili olarak Hazar Denizi'ndeki fiber optik hattın 2025 yılına kadar tamamlanmasını da vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın hukuk ve düzene bağlılığını tekrar ederek, "Temel görevlerimden biri Kazakistan’ı refah ve güvenli olduğu bir yer haline getirmek." Siyasi reformlara odaklanan Kazak lider, derin sosyo-ekonomik dönüşümlerin ve insan haklarının korunması alanındaki kapsamlı önlemlerin adil bir toplum inşa etmeyi amaçladığını ifade etti. Bu nedenle reformları ve sistematik çalışmaları bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Bu kapsamda köy, ilçe ve şehir akımları (yerel yönetim) için doğrudan seçimlere geçişin gelecek yıla kadar tam olarak uygulanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, ülkenin işgücünün güçlendirilmesinin önemini vurguladı, birleşik bir temel devlet sağlık hizmetleri paketinin geliştirilmesi çağrısında bulundu ve ülke çapında bir yeniden ağaçlandırma hareketinin uygulanması da dahil olmak üzere çevresel durumun iyileştirilmesini savundu. "Ormanların yenilenmesi, ekolojik dengenin korunması ve ülkenin sürdürülebilir sosyo-ekonomik ilerlemesi çok önemlidir.”

Dış politikada Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın barışçıl ve dengeli bir yaklaşıma olan bağlılığını yineleyerek, “Kazakistan'ın BM Şartı'na tam olarak uygun olarak geniş çok taraflı işbirliğine olan bağlılığını ikna edici bir şekilde gösterdiğini vurguladı.”

Konuşmasını tamamlayan Tokayev, halkın refahını gerçekten iyileştirmenin devletin birincil görevi olduğunun altını çizdi. “Devletimizin uzun vadeli gelişimi hakkında net bir vizyonumuz var. Hedeflerimize ulaşmak için birlik, karşılıklı destek ve saygıyı korumalıyız" dedi.