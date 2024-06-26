Cunta yönetimindeki Nijer'de askerlere pusu: 21 kişi öldü

26 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:19

Cunta yönetiminin olduğu Nijer'de, Burkina Faso sınırı yakınında askerlere pusu kuruldu. Saldırıda en az 21 asker öldürüldü. Saldırıyı ise üstlenen olmadı.

NİJER'DE DARBE

Nijer’in devrik lideri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum, geçtiğimiz yıl 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Askeri darbenin ardından geçiş hükümeti kurulmuş, darbeye liderlik eden 62 yaşındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahmane Tchiani, "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi"nin başkanı olmuştu.

Nijer'de 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana 4 darbe yaşandı.