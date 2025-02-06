Daha önce hiç görülmemiş bir virüs keşfedildi! 'Camp Hill' bilim insanlarını alarma geçirdi: Yüzde 70 öldürme oranı var

06 Şubat 2025 09:58 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:25

ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Tallapoosa County bölgesindeki Camp Hill kasabası yakınlarında yaşayan kır farelerinde yeni bir virüs tespit etti. Covid-19 pandemisini yıllar öncesinden tahmin eden uzmanlar, virüsün enfekte ettiği kişilerin yüzde 70'ini öldürebileceği belirtirken, virüsün küresel salgına yol açabileceği konusunda uyardı.

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ABD’de daha önce hiç görülmemiş bir virüsün keşfedilmesi sonrası bilim insanları alarma geçti. Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden araştırmacılar, ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Tallapoosa County bölgesindeki Camp Hill kasabası yakınlarında, küçük köstebek benzeri hayvanlar olan kır farelerinde yeni bir virüs tespit etti.

Yeni keşfedilen Camp Hill virüsünün, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en büyük pandemi tehditleri arasında gösterdiği ölümcül Nipah ve Hendra virüsleriyle aynı Henipavirus ailesine ait olduğu belirlendi. Bu virüsler, enfekte olanların yüzde 70’ine kadarını öldürebiliyor.

"İNSANLIK İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT OLABİLİR"

ABD Ulusal Çevre Sağlığı Derneği'nden halk sağlığı uzmanı Dr. David Dyjack, araştırmaya dahil olmamakla birlikte, yaptığı açıklamada yeni virüsün tüm insanlık için tehdit oluşturabileceğini söyledi dile getirdi.

Dyjack, "Halk sağlığı açısından bizi endişelendiren şey, bu virüsün tahminlerimize göre çok yüksek bir ölüm oranına sahip olması. Eğer mutasyona uğrayarak insanlara bulaşırsa ve bazı hayvanlarda görüldüğü gibi böbreklere saldırırsa, bu insanlık için büyük bir tehdit olabilir." ifadelerine yer verdi.

İNSANLARA BULAŞTIĞINA DAİR KANIT YOK

Yeni keşfedilen Camp Hill virüsünün şu ana kadar insanlara bulaştığına dair herhangi bir kanıt saptanmadı. Ancak aynı aileye ait diğer virüsler omurilik ve beyin iltihabı, beyin şişmesi, solunum yetmezliği, böbrek ve karaciğer hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Dr. Dyjack, Camp Hill virüsünün pandemiye yol açabilecek üç büyük risk olan yüksek ölüm oranı, mutasyon geçirme potansiyeli ve insanlara bulaşma faktörlerine sahip olduğunu belirtti.

Ancak bazı uzmanlar bu kadar endişeli değil. Örneğin, 2020’den 20 yıl önce küresel koronavirüs pandemisini tahmin eden epidemiyolog Dr. Donald Burke, virüsün salgına yol açma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor.

Boston Üniversitesi’nden virolog Dr. Adam Hume ise, Camp Hill virüsünün insan hücrelerine bağlanabilme potansiyeli taşıdığını ancak bunun hastalık yapıcı (patojenik) olup olmadığını belirlemek için yeterli olmadığını belirtti.

İNSANLARDA İLK HEDEF BÖBREKLER OLABİLİR

Queensland Üniversitesi’nden araştırmacılar, 2021’de memelilerin yaşlanması üzerine yapılan bağımsız bir araştırma sırasında Alabama’da dört kısa kuyruklu kır faresi yakaladı. Yapılan analizlerde bu hayvanların böbreklerinde daha önce bilinmeyen bir virüse ait genetik materyal bulundu.

Bu bulgu; uzmanlara, virüsün insanlara bulaşması halinde böbrekleri hedef alabileceğini düşündürüyor.