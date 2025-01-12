Hindistan'da gizemli virüs alarmı! 155 kişi aniden yakalandı

12 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:05

Dünya koronavirüsle mücadelesine son hız devam ederken Hindistan'da yeni bir virüs keşfedildi. 11 köyde tespit edilen virüs salgını şimdiden 155 kişiye bulaştı. Yetkililer durumun kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

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M çiçeği virüsü artık daha bulaşıcı ve tehlikeli varyantıyla Avrupa ülkesinde!

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Buldhana bölgesindeki Shegaon talukasında yer alan 11 köydeki virüs paniği ülkeyi alarma geçirdi. Akılalmaz olaylarda şu ana kadar 155 kişi kel kaldı.

Bölge Kalkınma Konseyi Başkanı Gulabrao Kharat liderliğindeki bir ekip bahsi geçen köylere ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada durumun kontrol altına alınması için çalışmalara başlandığını vurgulandı.

11 KÖYDEN 65 KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Hint basınında yer alan haberlere göre Akola ve Buldhana tıp fakültelerinden uzman doktorlar; enfeksiyonun kaynağı, bulaşma yolları ve önleme yöntemleri konusunda araştırma yapmaya başladı. Yapılan son açıklamaya göre 11 köyde toplamda 65 kişiden kan örnekleri alındı.

"EYALET DÜZEYİNDE BİR UZMAN EKİP ÖNLEM ALABİLİR"

Bölge bilgi ofisi tarafından yayımlanan açıklamada "Tıbbi araştırma ve eğitim çalışmaları sürdürülmekte olup, gerekirse eyalet düzeyinde bir uzman ekibin katılımıyla daha kapsamlı önlemler alınacaktır" ifadelerine yer verildi. Bahsi geçen köylerdeki marketlerden sabun, saç yağı ve şampuan örnekleri, yeraltı su sisteminden numuneler analiz için alındı.

ETKİLENEN BÖLGELERDE TEMİZLİK KAMPANYASI

Bondgaon köyü muhtarı Rameshwaram Dharkar'ın konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde; "İdare, krizi hafifletmek adına sağlık kampları kurdu, etkilenen bölgelerde temizlik kampanyası başlattı ve önleyici tedbirler konusunda farkındalık programları düzenledi."

Bölge sağlık sorumlusu Dr. Amol Gite, "Cuma günü 15 yeni vaka tespit ettik. Tüm hastalara mantar karşıtı ilaçlar ve vitaminler veriyoruz. Biyopsi sonuçlarını önümüzdeki 4 ila 5 gün içinde almayı bekliyoruz" dedi. Yetkililer, salgının kontrol altına alınması için toplu eylemin önemine dikkat çekti.