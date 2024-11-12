Dakikalar içinde hayalet şehre dönüştü! Zümrüt ada karanlık turizmin merkezi haline geldi

12 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:30

Karayipler'in İngiltere'ye bağlı Küçük Antiller zincirinde Montserrat adasının Plymouth kasabası, 1995 yılında yıkıcı bir yanardağ patlaması sonucu küller altında kaldı. Kasabanın tüm nüfusu tahliye edilirken günümüzde karanlık turizmin merkezi haline geldi.

Karanlık turizmin 1 milyar 786 milyon TL'lik 'hayalet' yolcu gemisi! Cennet adasında çürümeye terk edildi

Karanlık turizmin 1 milyar 786 milyon TL'lik 'hayalet' yolcu gemisi! Cennet adasında çürümeye terk edildi

Karayipler'in İngiltere'ye bağlı Küçük Antiller zincirinde bir zamanlar gelişmekte olan Montserrat adasının, Plymouth kasabası dakikalar içinde hayalet bir kasabaya dönüştü ve şimdi karanlık turizmin merkezi haline geldi.

Plymouth kasabası, feci bir volkanik patlamanın kitlesel bir tahliyeye yol açtığı 1995 yılına kadar başkent olarak hizmet vermiştir. Sakinleri geri dönmeye çalışsa da, 2 yıl sonra ikinci bir patlama şehrin çoğunu yok ederek kaderini mühürledi.

Kristof Kolomb, Montserrat'ı ilk kez 1493 yılında Amerika'ya yaptığı ikinci yolculuk sırasında gördü, ancak 1632 yılına kadar başta İrlandalı sürgünler olmak üzere Avrupalı yerleşimciler adada yaşamaya başladı.

Önemli sayıda İrlandalı yerleşimci nedeniyle Montserrat genellikle “Karayipler'in Zümrüt Adası” olarak adlandırılır.

Soufrière Hills yanardağı Temmuz 1995'te patlayarak kül ve piroklastik akıntıların adanın büyük bölümünü kaplamasına neden olmuştur.

Volkanbilimciler yıllarca, özellikle de yanardağa 6.5 km daha az mesafede bulunan başkent için potansiyel yıkım konusunda uyarılarda bulunmuşlardı.

"KARAYİPLERİN POMPEİSİ"

Soufrière Hills yanardağı birkaç hafta boyunca patlamaya devam ederek Ağustos ayının sonlarına doğru büyük bir patlama Plymouth'u yoğun bir kül tabakasıyla kaplayarak gökyüzünü neredeyse tamamen kararttı. Aralık ayına gelindiğinde Plymouth'ta yaşayan 4.000 kişinin tamamı tahliye edildi.

Bazıları birkaç ay sonra geri dönerken, Haziran 1997'de meydana gelen yıkıcı bir patlamada 19 kişi hayatını kaybetmiş, piroklastik akıntılar binaları ve adanın havaalanını yıkmıştır. Bu felaket Plymouth'un geleceğini belirlerken adayı 1.4 metre kül altında bırakarak 'Karayiplerin Pompeisi' lakabını kazandırdı.

Bugün Plymouth, yaygın tahliyelerin ardından kalın bir toz ve kül tabakasıyla kaplanmış ve bir zamanlar güzelliklerle dolu olan bu yeri tamamen terk edilmiş hale getiren hayalet bir şehirdir. Maceraperest gezginler artık bu Karayip adasını ziyaret edebilir, Plymouth'a seyahatlere izin verilmektedir ancak doğal olarak dikkatli olunması gerekmektedir.