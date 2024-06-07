Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı

07 Haziran 2024 23:03 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 23:20

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.

Ülke basınının polis ve başbakanlık ofisine dayandırdığı habere göre Başbakan Frederiksen bir erkek tarafından darbedildi.

KISA SÜRELİ ŞOK GEÇİRDİ

Frederiksen’ın yaralanıp yaralanmadığı netlik kazanmazken olayın ardından saldırganın tutuklandığı bildirildi. Frederiksen’in saldırıdan sonra kısa süreli şok geçirdiği belirtildi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...