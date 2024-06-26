Danimarka'dan ilginç önlem! İnek başına 100 euro karbon vergisi alacak

26 Haziran 2024 12:53 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:57

Danimarka, hayvancılık sektörüyle ilgili dikkat çeken bir uygulama devreye alıyor.

Buna göre ülkede, dünyanın ilk karbon vergisi uygulanmaya başlanacak.

Ülkede aylardır ticaret kurumları ve çevre grupları arasında müzakereler devam ediyordu.

Yapılan görüşmelerden sonuç çıktı ve hayvancılıktan kaynaklanan karbon emisyonlarının tonu başına 16 euro tutarında fiili vergi oranı üzerinde anlaşmaya varıldı.

KARBON VERGİSİ UYGULAMASI DEVREYE ALINIYOR

Yapılacak düzenlemeye göre büyükbaş hayvan çiftçilerinden, ineklerinin her birinden kaynaklanan karbon emisyonları için yılda yaklaşık 100 euro vergi alınması planlanıyor.

Danimarka Parlamentosu'nun yılın ilerleyen günlerinde vergiyi onaylamak için oylama yapması ve verginin, 2030 yılında uygulamaya konması bekleniyor.

100 EUROYA ÇIKARILACAK

Alınacak verginin, en az ilk iki yıl için yüzde 60'lık bir temel vergi indirimi ile aşamalı olarak uygulanmasının üzerinde duruluyor.

Ayrıca 2030 yılında ton karbon eş değeri başına 300 Danimarka kronu (40 euro) olan vergi, 2035 yılında 750 Danimarka kronuna (100 euro) çıkarılacak.

YENİ ZELANDA İPTAL ETTİ

Öte yandan Yeni Zelanda'da da koyun ve inek çiftçileri için benzer bir vergi uygulaması gündemdeydi.

Ancak devreye alınan uygulamanın daha sonra iptal edildiği açıklandı.