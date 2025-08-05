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 | Onur Kaya

Darbeyle suçlanan Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro'ya hapis cezası

Brezilya'da 2022'deki başkanlık seçimini Lula da Silva'ya kaybettikten sonra darbe planı yapmakla suçlanan ABD destekli eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında mahkemeden karar çıktı. Daha önce elektronik kelepçe takılıp sokağa çıkması yasaklanan Bolsonaro'ya ev hapsi cezası verildi.

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Darbeyle suçlanan Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro'ya hapis cezası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 03:31
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 03:34

'nın eski Devlet Başkanı 'nun " girişimi" suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro hakkında hapis kararına hükmetti.

MAHKEMEDEN EV HAPSİ

Yüksek , Bolsonaro'ya geçen ay elektronik ayak kelepçesi ve sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından şimdi de ev hapsi cezası verilmesine hükmetti.

Darbeyle suçlanan Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro'ya hapis cezası

KARARIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Mahkemenin yargıcı Alexandre de Moraes'in söz konusu ev hapsi kararını, Bolsonaro'nun milletvekili olan üç oğlunun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşması dolayısıyla kendisine uygulanan ihtiyati tedbirleri ihlal ettiği öne sürülerek verdiği aktarıldı.

TELEFONLARINA EL KOYULDU

Söz konusu karar dolayısıyla Bolsonaro'nun, yalnızca aile üyeleri ve avukatlarıyla görüşme hakkına sahip olacağı ve evindeki tüm cep telefonlarına el koyulacağı belirtiliyor.

Darbeyle suçlanan Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro'ya hapis cezası
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SEÇİMİ KAYBEDİNCE ORDUYU GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Darbeyle suçlanan Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro'ya hapis cezası

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Darbeyle suçlanan Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro'ya hapis cezası

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'ya destek vererek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
#darbe
#brezilya
#mahkeme
#jair bolsonaro
#Ev Hapis
#Luiz Inacio Lula Da Silva
#Dünya
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