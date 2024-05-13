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DEAŞ Irak’ta karakola saldırdı: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 23:43 - Güncelleme : 13 May 2024 23:46
DEAŞ Irak’ta karakola saldırdı: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ, Irak’ın doğusunda bir askeri karakola saldırdı. Saldırıda ölü ve yaralı askerler olduğu belirtildi.

Irak’ın doğusunda terör örgütü DEAŞ’ın karakola düzenlediği saldırıda 5 asker öldü, 5 asker de yaralandı.

Irak’ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi.

5 ÖLÜ, 5 YARALI!

Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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