DEAŞ Irak’ta karakola saldırdı: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 23:43 - Güncelleme : 13 May 2024 23:46
Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ, Irak’ın doğusunda bir askeri karakola saldırdı. Saldırıda ölü ve yaralı askerler olduğu belirtildi.
Irak’ın doğusunda terör örgütü DEAŞ’ın karakola düzenlediği saldırıda 5 asker öldü, 5 asker de yaralandı.
Irak’ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi.
5 ÖLÜ, 5 YARALI!
Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı