Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Irak Güvenlik Servisi, terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe indirdi. Güvenlik güçleri, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden "Hattab Cezire" kod adlı teröristin çıkan çatışmada öldürüldüğü, diğer teröristlerin ise yaralı olarak kaçtığı bildirildi.
İstihbarat takibi sonucunda söz konusu DEAŞ yöneticisinin Diyala vilayetindeki hareketlerinin tespit edildiği belirten açıklamada, öldürülen teröristin örgüt içerisinde sözde "Vakıf Müfrezesi Komutanı" ve "Ömer el-Faruk bölgesinin genel askeri sorumlusu" gibi çeşitli görevlerde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada söz konusu kişinin güvenlik güçlerini ve Haşdi Şabi mevzilerini hedef alan saldırılara karıştığı, ayrıca güvenlik birimleriyle iş birliği yapan sivillerin öldürülmesinden sorumlu olduğu bildirildi.