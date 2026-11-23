Irak Güvenlik Servisi, terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe indirdi. Güvenlik güçleri, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ DEAŞ'a üst düzey darbe! Örgüt yöneticisi Irak'ta etkisiz hale getirildi Irak Güvenlik Servisi tarafından Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Hattab Cezire" kod adlı terörist öldürüldü. Çıkan çatışmada Hattab Cezire öldürülürken diğer teröristler yaralı olarak kaçtı. Öldürülen teröristin, örgüt içerisinde sözde "Vakıf Müfrezesi Komutanı" ve "Ömer el-Faruk bölgesinin genel askeri sorumlusu" görevlerini üstlendiği kaydedildi. Söz konusu teröristin güvenlik güçlerini ve Haşdi Şabi mevzilerini hedef alan saldırılara karıştığı belirtildi. Teröristin ayrıca güvenlik birimleriyle iş birliği yapan sivillerin öldürülmesinden sorumlu olduğu aktarıldı.

DEAŞ'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden "Hattab Cezire" kod adlı teröristin çıkan çatışmada öldürüldüğü, diğer teröristlerin ise yaralı olarak kaçtığı bildirildi.

ÜST DÜZEY GÖREVLER ÜSTLENDİ

İstihbarat takibi sonucunda söz konusu DEAŞ yöneticisinin Diyala vilayetindeki hareketlerinin tespit edildiği belirten açıklamada, öldürülen teröristin örgüt içerisinde sözde "Vakıf Müfrezesi Komutanı" ve "Ömer el-Faruk bölgesinin genel askeri sorumlusu" gibi çeşitli görevlerde bulunduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA SALDIRIDAN SORUMLU

Açıklamada söz konusu kişinin güvenlik güçlerini ve Haşdi Şabi mevzilerini hedef alan saldırılara karıştığı, ayrıca güvenlik birimleriyle iş birliği yapan sivillerin öldürülmesinden sorumlu olduğu bildirildi.