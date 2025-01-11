DEAŞ'tan, Şam'a bombalı saldırı girişimi! Suriye'deki yeni istihbarat servisi harekete geçti
Suriye'de yeni yönetimin genel istihbarat servisi, terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırı girişimini engelledi. Suriye merkezli haber ajansının aktardığına göre, ülkenin başkenti Şam yakınlarında yer alan Seyyide Zeynep türbesine bombalı saldırı düzenlemeyi planlayan 4 DEAŞ terör örgütü mensubu gözaltına alındı.
Suriye'deki yeni yönetimin genel istihbarat servisi, terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin başkenti, Şam yakınlarındaki Seyyide Zeynep türbesine bombalı saldırı düzenleme girişiminin engellediğini açıkladı.
Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, istihbarat servisi, DEAŞ'ın Şam yakınlarındaki Seyyide Zeynep türbesinde bombalı saldırı eylemi düzenlemeyi planladığı bildirilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
SİLAHLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDILAR
İstihbarat servisi, operasyon sonucunda Suriye halkını hedef alan büyük bir terör eylemi düzenlemeyi planlayan 4 kişinin, kullanmayı planladıkları silahlarla birlikte gözaltına alındığını açıkladı.